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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji, AKOM ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da kar; diğer dokuz ilçede ise karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

METEOROLOJİ'DEN UYARI ÜSTÜNE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

KAYSERİ VE NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir dışında henüz kar tatili açıklaması gelmedi. İl valilikleri yada kaymakamlıklardan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI1: İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI2: Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Erzincan, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Sinop, Tokat, Tunceli, Bayburt, Giresun, Kastamonu, Malatya, Niğde, Sakarya, Sivas, Trabzon, Zonguldak, Bartın ve Düzce.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAhmet Araç:

Öyle bir anlatıyorsunuz ki sanırsın 2 metre kar yağacak altı üstü tutmadan eriyen kar

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Haber YorumlarıSimu:

ekremin balığını hazırlayın (;

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıA B:

Kar yağmasaydı insanlar ilaç şirketlerinin havadan para kazanmak için attığı alerjen maddeler yüzünden hapşırma krizlerine girip aort damarları yırtılacaktı iyi ki yağıyor da temizliyor yoksa sıkıntı büyüktü

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Bizim ebemizin ..... kar yağmış , bana İstanbul'un karından bahsediyorsunuz . ... İyi işte su ihtiyacımız karşılanıyor ve Melek MİKAİL görevini yapıyor . Haydi herkes işine .

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Haber YorumlarıJokerAllame:

çamurlu sokaklar başladı :)

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Haber YorumlarıKablobükücü:

kar yağdığında neden ilk akla gelen okulların tatil olması geliyor?

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Haber YorumlarıVatan Daş:

Alla Alla istanbulda yaşıyorum hemde çekme köy de ama kar diye bişi yok. Yalan haber inanmayın fotolar da eski foto

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