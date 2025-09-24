Hakkari'de gizemli vadi! İnsanlara şifa, hayvanlara ölüm getiriyor

Hakkâri- Van kara yolunun 30. kilometresinde bulunan bu esrarengiz vadi, hem jeolojik yapısıyla hem de şifalı olduğu iddia edilen kükürtlü suyuyla dikkat çekiyor.

Bölgeyi gezen Hakkâri Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Siyabent Bozkurt, yıllardır kara yolundan geçen herkesin kötü koku nedeniyle rahatsızlık duyduğunu, ancak bu kokunun kaynağını şimdi öğrendiklerini belirterek, "Yıllarca bu vadinin yanından geçerken aracın içine sinen kokudan şikâyet ederdik. Meğerse bu koku yer altından çıkan hava ve kükürtten yayılıyormuş. Hava yer yer basınçla çıkıyor, sesler duyuluyor. Gerçekten ürkütücü" dedi.

İNSAN SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR İDDİASI

Vadideki kükürtlü suyun ve çamurun insanlar üzerinde olumlu etkiler bıraktığı ileri sürülürken, aynı suyu içen birçok kuşun ise telef olduğu gözlemlendi. Özellikle keklik ve şahin gibi kanatlı hayvanların bu suyu içtikten sonra öldüğü bildiriliyor.

SUYU İÇEN KUŞLAR TELEF OLUYOR

"Yüzlerce kanatlı kuş susuz kalınca bu sudan içmiş ve telef olmuş. Ancak insanlar buraya gelip çamur banyosu yapıyor, özellikle cilt rahatsızlığı olanlar şifa bulduklarını söylüyor" diyen Bozkurt, yetkililerin bölgeye acilen müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Bozkurt, hem hayvanlar için tehlike arz eden durumun araştırılmasını hem de şifalı olduğu düşünülen suyun değerlendirilmesini istediklerini belirterek, "Yer altından gelen basınçlı hava ve kötü koku, deprem riskiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar tarafından jeolojik bir inceleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

BÖLGE HALKI SAĞLIK TURİZMİNE KAZANDIRILMASINI İSTİYOR

Bölge halkı ise bu doğal kaynağın kontrol altına alınarak bir kaplıca tesisi haline getirilmesini ve bölgenin sağlık turizmine kazandırılmasını talep ediyor. Böyle bir yatırımla hem istihdamın artacağı hem de Hakkâri'nin turizm potansiyelinin değerlendirilebileceği ifade ediliyor.