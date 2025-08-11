Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 29 KİŞİ YARALANDI

AFAD depremde bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyururken 29 vatandaşımızın da hafif şekilde yaralandığını aktardı.

DEPREMİN VAHAMETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan deprem bölgede büyük korku yaratırken, sarsıntının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Depremin etkisiyle Kızılgür Mahallesi'ndeki 250 yıllık Yeşilli Camisi'nin minaresi yıkılırken Sındırgı'da çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü.

CAMİ MİNARESİ YOLA DEVRİLDİ

Bölgeden servis edilen görüntülerde cami minaresinin yıkılarak yola devrildiği görülürken, arabaların yıkılan binaların altında kaldığı da dikkatlerden kaçmadı.

"OTOYOL VE KÖPRÜLERDE HASAR TESPİT EDİLMEDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, ulaşım aksları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtilerek, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli saha kontrollerinin yapıldığı ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin alındığı kaydedildi.

"BÖLGEYE TOPLAM 16 ADET MOBİL BAZ İSTASYONU GÖNDERİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Depremde, iletişim altyapısı anlamında da üç mobil işletmecinin şebeke ve servislerinde genel itibarıyla kesinti yaşanmamıştır. Ayrıca mobil kapsama alanında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Deprem prosedürleri kapsamında mobil işletmeciler tarafından vatandaşlarımızın hatlarına ücretsiz internet, SMS ve konuşma paketleri tanımlanmış ve bölgeye üç mobil işletmeci tarafından toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir.

Bu süreçte vatandaşlarımızın internet tabanlı uygulamaları kullanmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."