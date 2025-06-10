Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 3 gün önce evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Olay yerinde kalbi duran Zeyrek, sağlık ekiplerinin yaklaşık 70 dakika süren müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Ancak, 66 saat süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Haziran 2025 tarihinde saat 17.05'te ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

ZEYREK İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada cenaze namazı ve taziye kabulünün detayları paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek bugün (09 Haziran 2025) saat 17.05'de 66 saatlik yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Başkanımız için 10 Haziran 2025 Salı günü saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii'ne getirilecektir. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı'na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacaktır. Cenaze namazından sonra naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Taziyeler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda kabul edilecektir. Başkanımızın kıymetli ailesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanları başta olmak üzere tüm Manisa halkına sabır ve metanet diliyoruz."

TÜM İLÇELERDE SELA OKUNDU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Manisa'nın tüm ilçelerinde sela okunurken, ilçe belediyeleri tarafından mahallelerde 10 Haziran Salı Günü Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde saat 11.00'de tören yapılacağı öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanında cenaze namazının kılınacağının anonsu yapıldı.

MANİSALILAR MEYDANDA TOPLANDI

Manisalılar, Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Tören öncesi belediye binasına Türk Bayrağı ile başkan Zeyrek fotoğrafı asıldı.