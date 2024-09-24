Fatih Tezcan'dan Ahilik Kültürü Açıklaması: 'Ahiliğin Yaşayan Merkezi Çankırı'dır'

37. Ahilik Haftası tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanırken, Ahiliğin merkezi olarak kabul edilen Kırşehir'de hafta boyunca süren etkinliklerle kutlamalar devam ediyor. Geçmiş yıllarda Konya Büyükşehir Belediye Başkanının "Ahiliğin merkezi Konya'dır" açıklaması tartışmalara neden olmuş, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeyi CHP'ye kaptırınca Ahiliği taşıyacaklar" şeklinde tepki göstermişti.

Son olarak, Çankırı Gürpınar Yaren Başağası Fatih Tezcan'ın "Ahiliğin yaşayan merkezi Çankırı'dır" açıklaması dikkat çekti. Bu açıklama, Çankırılılar tarafından sevinçle karşılanırken, Kırşehirlilerin bu konuya nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

28 Eylül'de Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde Türkiye'nin en büyük Türkmen Evi ve Yaren Çadırı'nın açılışı yapılacak.

Gürpınar Yaren Meclisi Başağası Fatih Tezcan, Medya Ankara'ya yaptığı açıklamalarda projeyle ilgili bilgiler verdi.

Tezcan, Yaren meclislerinin Çankırı'nın her kasaba ve ilçesinde var olduğunu belirterek, "Burada gençlerimize misafirperverlik, cömertlik ve ahlak gibi değerleri öğretiyoruz. Yaren ağları, bu kültürü aktarma gayretinde" dedi. Tezcan, açılışta Turgay Başyayla ve diğer yerel sanatçıların sahne alacağını belirterek, etkinliklerin yerel sanatçılarla zenginleşeceğini söyledi.

"Gençlerimizi Bilinçlendireceğiz"

Fatih Tezcan, sosyal medya bağımlılığının arttığı günümüzde gençleri geleneksel değerlere yönlendirmek için projeyi bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti. "Ata sporları, geleneksel oyunlar ve ahlaki eğitimlerle gençlerimizi bilinçlendireceğiz," diyen Tezcan, etkinliklerin uluslararası düzeyde yapılmasını da hedeflediklerini ekledi. "Bu, sadece Çankırı'ya değil, tüm Türk dünyasına bir miras bırakma amacı taşıyor," şeklinde konuştu.

Açılışta yöresel lezzetler tadılacak ve geleneksel oyunlar deneyimlenecek. Tezcan, tüm halkı 28 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da yapılacak açılışa davet etti. "Bu kültürü yaşatmak için sizleri burada görmek istiyoruz," diyerek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

"Ahiliğin Yaşayan Merkezi Çankırı'dır"

Fatih Tezcan, "Çankırı, Ahiliğin yaşatıldığı merkezlerden biridir. Açılışımızı Ahilik Haftası'na denk getirdik ki, Ahiliğin yaşadığı illerden biri olarak Çankırı'yı vurgulayalım," dedi. Çankırı'nın Ahilik kültürüyle bağlantısına ve Yaren meclislerinin bu geleneği nasıl devam ettirdiğine dikkat çeken Tezcan, "Misafirperverlik, cömertlik ve ahlak gibi değerler Ahiliğin temelinde var, bu değerler Çankırı'nın özüdür," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Çankırı'nın, nüfusa oranla en çok şehit veren üçüncü il olduğunu hatırlatan Tezcan, "Ahilik kültürü yüzyıllardır Çankırı'nın bütün köylerinde Yaren ocaklarıyla birlikte yaşatılmaktadır," diyerek bu açılışın Türkiye'nin en büyük Yaren Kültür Merkezi'ni oluşturma hedefi taşıdığını vurguladı.

KAYNAK: medyakirsehir.com