Erzurum'da Yolcu Otobüsü Alev Aldı

Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Erzurum'da da faciadan dönüldü. Seyir sırasında yolcu otobüsü, alev aldı. Yangını son anda fark eden şoför yolcuları zamanında tahliye ederken, alev topuna dönen otobüs kameraya yansıdı.

Erzurum'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü hurdaya döndü. Otobüsün yandığı anlara kameraya yansıdı.

MOTORDAN YÜKSELEN ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI

Yozgat'ta 12 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasının ardından Erzurum'da da facia son anda atlatıldı. Ardahan'dan yolcu alıp hareket eden yolcu otobüsü, saat 16.00 sıralarında Tortum ilçesi Aksukapı rampasında birden alev aldı. Motor kısmından yükselen alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.

OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Otobüsün alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, dumanların göğü kapladığı anlar yer aldı.