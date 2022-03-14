Eğitime kar engeli! 18 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi

Perşembe gününden bu yana tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı felç ederken okulları da etkiledi. Bu kapsamda bazı illerde okullar tatil edildi.

ORDU

Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi. Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik"

Vali Sonel, yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, il genelinde eğitime ara verilmesi kararının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı da ifade edildi.

BİTLİS

Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

RİZE

Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanarak, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Andırın, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin tamamı ile Dulkadiroğlu ilçesindeki 18 mahallede 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesindeki Kartal, Söğütlü, Davutlar, Doğanlı Karahasan, Demirciler, Yenioba ve Kuruçay mahallelerinden taşıma ile eğitim gören öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

GAZİANTEP

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi. Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Bu kapsamda Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

MALATYA

Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Kent merkezi ve ilçelerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam şiddetini artırdı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, Karayılları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, "İlimize bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca ilimize bağlı Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanyol, Doğanşehir, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 14 Mart 2022 Pazartesi günü engelli, hamile ve kronik ağır hastalığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İnebolu, Küre ve Şenpazar'da 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi. Bozkurt, Çatalzeytin, Ağlı, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği öğrenildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik buzlanma, don, sis ve kuvvetli yağış uyarısı kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 14 Mart 2022 Pazartesi günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği ifade edildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 14 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-14032022-pazartesi-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352 linkinden ulaşılabilecek.

KONYA

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için yüz yüze eğitime ara verildi. İlçe hıfzıssıhha kurullarınca, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Doğanhisar, Bozkır'da, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime devam eden öğrencilerle sınırlı olmak üzere 14 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

MARDİN

Mardin'in 5 ilçesinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Öte yandan, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle valilik koordinasyonunda, Karayolları, büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki kötü hava koşullarının etkili olmaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, değerlendirmeler sonucu kar yağışının sürdüğü merkez ilçede bugün taşımalı eğitime ara verildiği kaydedilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.