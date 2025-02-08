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Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

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Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sürerken üç kentimizde ürküten görüntüler kaydedildi. İstanbul Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi, küçük adacıklar oluştu. İzmir Seferihisar'da deniz suyu kıyıdan 200 metre uzaklaştı, tekneler karaya oturdu. Muğla'dan da benzer görüntüler gelirken, yaşanan durum vatandaşları endişelendirdi.

Ege Denizi'nde iki haftadır deprem fırtınası devam ediyor. Depremlerden en çok etkilenen yer olan Santorini Adası'ndan insanlar tahliye edilirken, bölgede OHAL ilan edildi.

SİLİVRİ'DE DENİZ 150 METRE ÇEKİLDİ

Deprem fırtınasından Türkiye'nin de etkilenip etkilenmeyeceği merak edilirken, 3 şehrimizden endişelendiren görüntüler geldi. İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Dron görüntülerinde çarpıcı manzara gözler önüne serildi. Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti.

Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

SEFERİHİSAR'DA TEKNELER KARAYA OTURDU

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi. Çekilme sonrasında tekneler karaya oturdu, deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürerken, bu durum vatandaşları tedirgin etti.

Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

İzmir'de 4 Şubat'ta çok sert bir poyraz başladığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Poyrazın sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaşadığımız bu olayın Santorini ve orada oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı yok. Bu şubat ve mart aylarında zaman zaman gördüğümüz bir olay. 2021'de ve 2022 yılında da gördük. Poyraz kuzeyden güneye doğru çok sert estiği için suyu güneye doğru iter. Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda burada da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek ama korkulacak bir şey yok. Normal bir doğa olayı" dedi.

Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

MUĞLA AKYAKA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde deniz suyu karadan 12 metre iç kesimlere çekildi. Deniz suyunun 12 metre çekilmesi sonrası vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

"DEPREM FIRTINASI İLE DENİZ SUYU ÇEKİLMESİ ARASINDA BAĞ YOK"

Yunanistan'ın Ege'deki turistik adası Santorini'deki deprem fırtınası ile deniz suyu çekilmesinin arasında bir bağ kurmanın yanlış olduğunu açıklayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, litaratürde depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: İHA-DHA

Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
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Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

ormanları yakıp otel yapıyordunuz limanları araplara satıyorduuz hazır arazı araplara satın sizden basşkası gelmeyecekmiş gibi satın savın gitsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Dikkat edin reisiniz apoyu salıp sonra kandırıldık demesin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
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