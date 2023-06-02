Dünyanın en iyi dondurmaları açıklandı! Maraş dondurması bakın listenin neresinde

Hırvatistanlı gazeteci Matija Babic tarafından 2015'te kurulan ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine yer verilen TasteAtlas sitesi, 31 Mayıs'ta "Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları" listesini açıkladı. oplam 50 ülkenin yer aldığı listede bakın Maraş dondurması kaçıncı sırada.

Maraş Dondurması listenin 3'üncü sırasındayer aldı. Listenin ilk sırasında İran'ın safranlı 'Bastani Sonnati' adlı dondurması yer aldı.

TasteAtlas sitesi 3'üncü sıraya taşıdığı Maraş dondurması hakkında şunları yazdı;

"Türk dondurmasının adının Maraş şehrinden geldiğine inanılır. Bu onu diğer çeşitlerden gerçekten ayıran şey, erimeye karşı direnci ve özellikle yoğun, çiğnenebilir dokusudur. Bu nitelikler, temel süt ve şeker karışımına iki koyulaştırıcı maddenin eklenmesiyle sağlanır:. sakız reçinesi olarak da bilinen Arap sakızı ve eski mor orkidenin kökünden yapılan bir tür un olan salep .

Aslında, Kahramanmaraş bölgesinde, dondurma tipik olarak normalden belirgin şekilde daha fazla salep içerir, bu nedenle bazen kesme dondurma olarak adlandırılır Bu dondurma çeşidinin genellikle birlikte yenilmesinin nedeni budur. bir bıçak ve çatal.

Türkiye'de dondurma yaygın olarak sokaklarda satılmakla birlikte, sadece kekik, orkide çiçekleri ile beslenen keçi sütü ve sadece doğal tatlandırıcılar ve doğal aromalar kullanmak dışında, sahipleri genellikle kendi saleplerini üreterek kendi yollarından çıkan özel dondurmacı dükkanlarında da satılmaktadır."