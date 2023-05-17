DEÜ Engelliler Haftası etkinliği düzenledi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, toplumda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin sorunlarının çözümü amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Etkinlikte DEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi otizmli Yamaç Erol tarafından piyano dinletisi verildi. Ayrıca 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası Malatya'dan İzmir'e gelen Yağlıpınar ailesi üyeleri, deprem sonrası yaşadıkları süreci katılımcılarla paylaştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, toplumda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin sorunlarının çözümü amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi olarak engelli bireylerimizi kucaklayan, sürekli yanında olan bir anlayış benimsiyoruz. Engelleri birlikte aşarız düşüncesinden hareketle ve sizlerin verdiği destekle sadece tek bir gün değil, yılın 365 günü toplumsal bilinci arttırmak için çalışıyoruz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesince Buca Kampüsünde "Engelleri Birlik Olma Gücümüzle Aşarız" isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Üniversite Üst Yönetimi, dekanlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte DEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi otizmli Yamaç Erol tarafından piyano dinletisi verildi. Ayrıca 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası Malatya'dan İzmir'e gelen Yağlıpınar ailesi üyeleri, deprem sonrası yaşadıkları süreci katılımcılarla paylaştı.

"Engelleri el ele vererek azaltacağız"

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ olarak yıl boyunca engellilere yönelik projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Etkinliğimiz, Engelliler Haftası çerçevesinde engel konusunda farkındalık oluşturmak ve özel gereksinimli bireylerin sosyal ve iktisadi alanda daha fazla yer almalarını sağlayacak bilimsel çalışmaları vurgulamak amacıyla düzenlendi. Bu ve benzeri etkinlikler sayesinde, üniversitemiz çalışanları ile öğrencilerinin özel gereksinim gruplarını tanımasını sağlanması hedeflenmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak yılda bir gün değil, tüm yıl boyunca engelli bireylerimizi hatırlayan, onların yanında olan, takvime bakmadan çalışan bir yönetimiz. Hayatımızda daima engeller olacak. Ancak bu engelleri el ele vererek azaltacağız ve başarılı olacağız" dedi.

"Bilinçli olursak kanuna ihtiyaç kalmaz"

Rektör Hotar, "Engellilere yönelik davranışlar konusunda yol almalıyız, farkındalık oluşturmalıyız. Bu alanda ülkemizde kanunlar, yönetmelikler çıkarıldı, anayasa değişiklikleri yapıldı. Uluslararası düzeyden daha ileride bir mevzuat oluşturuldu. Ancak önemli olan kanun oluşturmaktan ziyade uygulayacak insanların davranışlarıdır. Bu bilinci yakalarsak kanuna ihtiyaç kalmaz" ifadelerini kullandı.

"Engellerin kaldırılması noktasında sizlerden de proje katkısı bekliyoruz"

Her yeni projenin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma noktasında büyük önem arz ettiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Kurumsal Akreditasyon Belgesine sahip Üniversitemiz, özel gereksinimli bireylerin eğitimden sosyal etkinliklere kadar birçok alandaki hizmete ulaşması için özel çaba sarf etmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğine inanan Üniversitemiz, geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen 2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri'nden 11 bayrak ve 7 nişan almaya hak kazandı. Üniversitemizde 'Kitabımın Sesi Ol', 'Eylül Bebekler', 'Artı Biz Kafe', 'Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk için Mesafeleri Aşıyoruz', 'Bilim, Sanat ve Sporun Işığında Engelsiz Yaşamlar' gibi birçok proje hayata geçirildi. Engellerin kaldırılması noktasında sizlerden de proje katkısı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Desteklerimiz devam ediyor"

DEÜ Rektörü Prof Dr. Nükhet Hotar, "Ülkemiz 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı. Bir kamu kurumu olarak çok ciddi emek sarf ederek bölgeye ulaştık ve desteklerimize devam ediyoruz. Boşluk bırakmadan oradayız. Doktorlarımız, mühendislerimiz, psikologlarımız, çocuklara yönelik eğitim çalışanlarımız ve sağlıkçılarımız sürekli bölgede destek vermeye devam ediyorlar. Hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet, sağ kalanlara sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu. - İZMİR