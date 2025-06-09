Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk
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Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk
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Kurban Bayramı tatili sona ererken, tatilcilerin dönüş yolculuğu trafik yoğunluğuna neden oldu. Marmaris'te araç kuyruğu 7 kilometreye ulaştı, Bodrum'dan da son 24 saat içerisinde 15 binden fazla araç çıkış yaptı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu arttı.

Tatilin son gününde yollara düşenler turistik ilçelerin çıkışlarında yoğunluğa neden oldu. Marmaris'te araç kuyruğu 7 kilometreye ulaştı.

43 ilin karayolu bağlantı noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda araç yoğunluğu dikkat çekti.

Yoğunluk havadan da görüntülenirken, trafik akışının aksamaması için emniyet ve jandarma ekipleri kavşaklarda görev aldı. Ekipler, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürürken, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Trafik yoğunluğunun artarak gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

BODRUM'DA DÖNÜŞ TRAFİĞİ BAŞLADI

Megakentteki trafik yoğunluğunun akşam saatlerine doğru artması beklenirken, dönüş yoluna geçen tatilciler Bodrum çıkışında yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, sabah saatlerinden itibaren ilçeden ayrılmaya başladı.

Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

15 BİNDEN FAZLA ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Gümbet Kavşağı Bodrum-Milas yönünde araç yoğunluğu gözlenirken, kentin belirli noktalarında da trafik oluştu. Son 24 saat içerisinde 15 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.

MARMARİS'TE 7 KİLOMETRELİK KUYRUK

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris ve Datça'da Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçti. Dönüş hareketliliği özellikle Marmaris-Gökova Kavşağı arasında yoğun trafiğe neden oldu. Gökova Kavşağı ile Gökçe Mahallesi arasında yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

KOCAELİ GEÇİŞİ YOĞUNLAŞTI

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminin İstanbul istikametinde, Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. Bayramın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle İstanbul istikametinde başlayan akıcı yoğunluk devam ediyor.

Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk, Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisi, Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili oluyor. D-100 kara yolu İstanbul istikametinin Derince mevkisinde de trafik akıcı yoğunlukta sürüyor. Otoyolun Sakarya geçişi İstanbul istikameti Hendek, Akyazı ve Arifiye kesiminde de akıcı yoğunluk devam ediyor. Sapanca geçişinde ise artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

BOLU'DA TRAFİK AKICI

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşımda şu ana kadar yoğunluk yaşanmadı. Bayram tatilinin kısa olması ve dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Güzergahta ulaşım rahat bir şekilde sağlanıyor.

Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

TEKİRDAĞ'DA YOĞUNLUK ARTIYOR

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu. Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi. Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı. Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

KEMİKLİ RAMPALARI'NDA YOĞUNLUK BAŞLADI

İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda, İstanbul yönünde trafik yoğunluğu akıcı bir şekilde devam ediyor. Karabük-Gerede bağlantı noktası D-100 Karayolu'nun bin 325 rakımlı İstanbul yönünde yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOzan Polat:

Dönemeyin mmmmna qoduklarım.

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Haber YorumlarıMr Burner:

Tatilciler iyi tatil yaptı yine :) Bayramda tatile gidende ne bileyim :) her yer kalabalık tatil değil zulüm bu. Yarın da sonra herkes tıpış tıpış sefil hayatına döner esas zenginlerin tatili başlar :)

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