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Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında üst üste sürprizler

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Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında üst üste sürprizler
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 19.00'DA

Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelede VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

Alanyaspor:  Victor, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran, Ruan, Ui-jo, İbrahim, Arda.

KEREM, BROWN, MURIQI YEDEK

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown ve Vedat Muriqi karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. 

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