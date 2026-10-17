Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt geldi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alınırken, Emir Sarıgül'ün yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

"ANKARA'DAKİ EVDE SAKLANIYOR" İDDİASI

Süreç devam ederken, hakkında yakalama kararı bulunan Emir Sarıgül’ün, babası Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığını kullanarak Ankara Angora'daki evde saklandığı ve evin etrafının polis ekiplerince sarıldığı iddia edildi.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN VİDEOLU YALANLAMA

Söz konusu iddiaların ardından Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımlayarak açıklamalarda bulundu. İddiaların asılsız olduğunu belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat bazen güldürür, bazen üzer, bazen de asılsız haberlerle karşı karşıya kalırsınız. Onlardan biriyle karşı karşıyayım. Bazı medya kuruluşlarında Emir Sarıgül Angora'daki evde, etrafı emniyet mensupları tarafından sarıldı [dendi]. Ben şu anda İstanbul'daki evimdeyim. Lütfen buyurun gelin, oğlum da inanıyorum ki bir an önce gidip emniyete, savcılığa gidip gerçekleri anlatacaktır ve gerçekler ortaya çıkacaktır."

"100 TL'LİK DEKONTU YAPAY ZEKAYLA DÜZELTENLER HESAP VERECEK"

Verilemeyecek bir hesaplarının bulunmadığını vurgulayan Sarıgül, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim verilemeyecek hesabımız yok. 100 TL'lik bir dekont gönderip sahte, yapay zekayla onları düzeltenler de inşallah hukuk önünde hesaplarını verecektir."

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Kaynak: Haberler.com