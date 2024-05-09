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Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi

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Antalya'da bir eğlence merkezinde düzenlenen ve yarışmacılarının tamamının trans bireylerden oluştuğu güzellik yarışması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yarışma ile ilgili paylaşılan videolar binlerce etkileşim alırken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Antalya'da bir eğlence merkezinde trans bireylere özel bir güzellik ayrışması düzenlendi. Güzellik yarışmasında 10'dan fazla trans birey bir araya gelerek yarıştı. Yapılan oylama sonucu birinci olan ve sıralamaya giren diğer kişiler güzellik tacını almaya hak kazandı.

2004'ten bu yana Miss International Queen adıyla düzenlenen uluslararası trans kadınlar güzellik yarışması, her yıl farklı bir ülkede yapılıyor. Bu organizasyonun bir benzeri de Türkiye'de yapıldı. Antalya'da düzenlenen trans güzellik yarışmasına katılan çok sayıda kişi jürinin karşısına çıkarak birbiriyle yarıştı. Etkinlikte kayda geçen görüntüler ise oldukça dikkat çekti.

Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi

GÖRÜNTÜLERE BİNLERCE YORUM YAĞDI

Düzenlenen yarışmanın görüntüleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Binlerce kullanıcının dikkatini çeken o anlara ilişkin çok sayıda beğeni ve eleştiri yorumu yapıldı

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle;

Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi

Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi

Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi

Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi

Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi

Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi

Haberler.com / İsmail Elal - Yaşam

Güzellik Yarışması Sosyal Medya Antalya Yaşam Haberler

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Yorumlar (20)

JY:

HERKES NASIL MUTLUYSA ÖYLE YAŞASIN. BİRAZCIK BAŞKA İNSANLARIN HAYATINA YAŞAM TARZINA SAYGI GÖSTERMEYİ ÖĞRENİN.

66
468
yanıtYanıtla
Halo Dayı:

sana ben öğretirim o saygı duymayı.

yanıt234
yanıt36
Mustafa Yaşar:

Aynı dünyayı paylaşıyoruz. Onlarda olan hepimize yansır. Yansıyorda

yanıt54
yanıt13
Banu Çelik:

Niye bence gayet güzeller. Burada olumsuz yorum yapanlar onları canlı görünce iltifat yağmuruna tutarlar. Erkekler aç aç aç

51
326
yanıtYanıtla
Muhammet:

Evet canlıyı görünce

yanıt24
yanıt6
ethem maraşlı:

sen kendi namına konuş

yanıt15
yanıt2
Aysun Dilaver:

Soruşturma açılsın. Buna izin verilmesin...bu kadarda normalleştirmeyin lütfen

286
34
yanıtYanıtla
DEVLET BAŞA:

ülkemizde kasıtlı bilinçli tertipli ve maddi olanak sağlanarak yapılanlardan sadece biri bu. Acun ılıcalının yurtdışından transfer yaptığı program lar ve tutuklu Osman kavalanın desteklediği dernekler gibi. Önce bilinç altı sonra zihniyet değişikliği

160
18
yanıtYanıtla
CEZA :

Çok doğru

yanıt71
yanıt6
Dfdff Dfdfdg:

bununda alıcıları var ülkemizde zevkler ve renkler tartışılmaz

13
132
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