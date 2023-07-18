Adıyaman'da Yetim Buluşması

Diyarbakır merkezli Dicle Derneği tarafından Adıyaman'da düzenlenen yetim buluşmasına 250 çocuk katıldı. Adıyaman Belediye Başkanı da etkinlikte yer aldı. Meddah Amca Mehmet Tahir İkiler'in masallarıyla çocuklar eğlendi. Programda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Dicle Derneği, Adıyaman'da çocuklar için etkinliklerine devam edeceğini açıkladı.

Diyarbakır merkezli Dicle Derneği, hayırseverlerin desteğiyle Adıyaman'da yetimlere özel buluşma düzenlendi. 250 çocuğun katıldığı etkinlik Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nin bahçesinde gerçekleşti.

Etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Dr. Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Özel Kalem Müdürü Nevzat Yıldırım, Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağ ve belediye personelleriyle katılım sağladılar.

Vatandaşlara selam veren ve sorunlarını dinleyen Sayın Kılınç, çocuklarla sohbet etti. Çocuklara söz hakkı veren Sayın Kılınç, çocuklar bu tür etkinliklerin tekrarını ve sık yapılmasını talep ettiler.

Ankara Muradiye Vakfının katkılarıyla sahne alan Meddah Amca Mehmet Tahir İkiler hazırladığı masallarıyla çocukları bir yandan güldürürken diğer yandan düşündürdü ve öğretti. Animasyon Ekibi oynadığı sihirbazlık gösterisi ve oyunlarla çocuklara harika bir gün yaşattı. Çocuklar oyun, etkinlik ve ikramlarla eğlenceye doydu.

Programda çocuklara mısır, pamuk şekeri, hamburger, çiğköfte, dondurma ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Programa destek sağlayan ve katılımlarıyla yetimleri yalnız bırakmayan Psikolog Melike Esra Çağman ve çocukların sevgili Meddah Amcası Mehmet Tahir İkiler'e teşekkür eden Dernek Başkanı Abdullah Adem Güneş "Dicle Derneği olarak deprem bölgesinde insani yardım, eğitim ve sosyal projelerimize devam ediyoruz. Aslında çocukların da ifade ettiği gibi bu tür organizasyonların sık yapılması gerekir. Dernek olarak çocuklar için dördüncü organizasyonumuzu gerçekleştirdik bundan sonra da Adıyaman özelinde çocuklar için etkinliklerimizi artıracağız." dedi.

Dernek Başkanı Güneş "Yetimlerimizin ve çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye yeni projelerde görüşmek üzere" temennisiyle sözlerini noktaladı.