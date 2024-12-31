Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti

Türkiye'nin yeni yıla girmesine saatler kala, İstanbul'un en işlek noktalarından olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kalabalık artmaya başladı.

ADIM ATACAK YER KALMADI

Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, caddede neredeyse adım atacak yer kalmadı. Binlerce insan, yılbaşı kutlamalarının gözde mekanlarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

KUTLAMALAR 15 BİNİN ÜZERİNDE KAMERA İLE TAKİP EDİLİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekiplerince, yeni yıla Taksim'de girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na konuşlandırılan Mobil Komuta Merkezi'nden kontrol edilen 15 binin üzerinde kamera sayesinde Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi anlık izleniyor. Şehrin her noktasında devriye atan helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personellerin yaka kameraları da buradaki komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor. Bu şekilde ekipler, olumsuz durumlara karşı hızlı refleks göstererek anında müdahale edebilecek.

"HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YENİ YILA GİRMELERİNİ İSTİYORUZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'na gelerek görevli ekipleri ziyaret etti. Burada basın mensuplarına konuşan Yıldız, "İstanbul'umuzun huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesi maksadıyla tüm il emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerimiz olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. Bin 16 noktada, 10 bin 458 ekiple, 55 bin 225 personelimizi 24 saate yayacak şekilde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz. Sizlerin de bu arada hayırlı seneler diliyorum. Sağlıkla huzur ve güvenle inşallah, teşekkürler" dedi.