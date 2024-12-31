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Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti

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Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda kalabalık artmaya başladı. Yılbaşı kutlamalarının gözde mekanlarından olan İstiklal Caddesi'nde neredeyse adım atacak yer kalmadı.

Türkiye'nin yeni yıla girmesine saatler kala, İstanbul'un en işlek noktalarından olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kalabalık artmaya başladı.

ADIM ATACAK YER KALMADI

Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, caddede neredeyse adım atacak yer kalmadı. Binlerce insan, yılbaşı kutlamalarının gözde mekanlarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala hıncahınç doldurdular

KUTLAMALAR 15 BİNİN ÜZERİNDE KAMERA İLE TAKİP EDİLİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekiplerince, yeni yıla Taksim'de girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na konuşlandırılan Mobil Komuta Merkezi'nden kontrol edilen 15 binin üzerinde kamera sayesinde Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi anlık izleniyor. Şehrin her noktasında devriye atan helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personellerin yaka kameraları da buradaki komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor. Bu şekilde ekipler, olumsuz durumlara karşı hızlı refleks göstererek anında müdahale edebilecek.

Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala hıncahınç doldurdular

"HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YENİ YILA GİRMELERİNİ İSTİYORUZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'na gelerek görevli ekipleri ziyaret etti. Burada basın mensuplarına konuşan Yıldız, "İstanbul'umuzun huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesi maksadıyla tüm il emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerimiz olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. Bin 16 noktada, 10 bin 458 ekiple, 55 bin 225 personelimizi 24 saate yayacak şekilde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz. Sizlerin de bu arada hayırlı seneler diliyorum. Sağlıkla huzur ve güvenle inşallah, teşekkürler" dedi.

Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala hıncahınç doldurdular

Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala hıncahınç doldurdular

Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Çok fakir(!) ülkeyiz hakikaten

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Haber Yorumlarımehmet adıgüzel:

olm utanın lan azcık 3 ayların başlangici bugün kafii oldunuz bukadarda yapmayın

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Haber YorumlarıKaraman Tarik:

Koşun koşun yığılın Taksime Tezek var Tezek !!!! Ne oluyor sanki yeni yılsa ne değişecek sanki Taksimde olunca

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Tüm suriyeliler ordadır şimdi

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Haber YorumlarıCrm:

yazık, çok yazık.... sürükleniyoruz

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

Böyle bölük bölük öbür tarafta çoooook sıcak mekana gireceksiniz inşallah sabırla bekleyin

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Hristiyan aleminin noeli kutlu olsun ! Bizde ki özentileri de Rabbim islah etsin

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Haber YorumlarıMurat Celik:

çok dikkatli olunması lazım güvenlik görevlilerinin herkesi araması lazım yoksa her şey olabilir Allah korusun içimizde vatan haini çok

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