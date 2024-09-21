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Adana'da "süper hücre" kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

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Adana'da etkili olan süper hücre, şiddetli yağmur ve rüzgarla birlikte şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura bir anda yakalanan sürücüler, araçlarında mahsur kaldı.

Adana'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, seli de beraberinde getirdi. Ana arterlerde su taşkınları yaşanınca cadde ve sokaklar göle döndü.

Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

YAĞMUR, SELE NEDEN OLDU

Adana'nın merkezine yağan ve aniden bastıran yağmur sonrası yollar göle döndü. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken ana cadde ve arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle yol kenarında araçlar mahsur kaldı.

Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda yağışın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini belirtirken; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Yağmur etkisini sürdürürken Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

ORHAN ŞEN'DEN UYARI: CİDDİ TAŞKINLAR OLABİLİR

Ünlü Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, grafik paylaşarak uyarıda bulundu. Orhan Şen paylaşımında, "Pazar ve pazartesi günleri aşağıdaki sisem güneye kayarsa Batı Karadeniz kıyı kesiminde ciddi taşkınlara neden olabilir" dedi.

Adana'da
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam

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Yorumlar (10)

ENSON:

Adana cenabet geziyor, bütün Adana abdest almış

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Sihirbazın Çırağı:

Sana şükürler olsun gökten suyu indirip o yağdırdığı yüce sularla bize susuzluk çektirmeyen rabbımız doğa üzerinde kudretiyle her dilediğini gerçekleştiren sana hamd olsun ki üzerimize yağmurlar yağdırarak rahmetini tattırıyorsun; arttır ya rabbım, daha güçlü olabileceğine inanıyoruz, bize tüm gücünü göstersen gök kubbe çatlar da üzerindeki okyanus yerde hepimizi boğar yaşayamayız; göster bize gücünü rabbımız, dilediğin yerde yaşarız ama bunca kafirin patronumuz olmasına izin vermezsin.

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Hakan Akıcı:

Adana köyüne hoşgeldiniz köyümüz Adana ASKİ yazın yatar kışın çalışır

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Mert Kalyoncu:

İşte şimdi barajlar doldu.

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Naci Büyükkal:

Adanalı kardeşlerim, Güneşe ve ALLAH'A ateş etmeyin. Sonra ceza görüyoruz :(((((

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Anty-Partizan:

Kardes Ulkeler Hindistan- Bengladesh Gibi..Alt Yapi 20 % - Ust Yapi 35 %.DEVLET in Hissedilmesi 30 %.Siyasi Partilerin Hissedilmesi 98 % .TC Ciftliginin Borazanbasisi Ancak Halki Uyariyor, Biliyorlar ki GOREVLI DEVLET KURUMLARI Anty-Standart Sekilde, Amatorce, Islerini Bilmeden Yaptiklarindan Dolayi Guvenilir Degiller.Cesareti Olan, Ulkesini Sever Gibi Gozukenler, M.Kareye Daha Fazla Yagmur Dusen Ulkeler Ile TC Ciftligi Karsilastirin Isterseniz.Ulkede Ne Kadar Agac Varsa Ya Yaktilar, Ya Kestiler

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metin yilmaz:

İktidar her yerde su kanalları yaparak suyu çiftçiye satıyor yani para kazanmak için tüm gölleri nehirleri paraya çeviriyor ve doğanın dengesini bu yanlış işlerle acaip bozduğu için dengesiz yağışlar oluyor Doğa ana onunla oynanmasını asla afetmez

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Birşey demedimki:

Saygısız olmayın. Adana'da yaşıyorum iş için. 55 yaşındayım ve böyle bir yağmur yok. Bunun benzerini yaşamadım hiç. Altyapı üstyapı ile ilgisi yok.

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Özgür Çocuk:

Hadi Memocan adamsan burada da yüzsene

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