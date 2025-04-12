Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
ABD-İran zirvesinde ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama

ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk yorum!
Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat'tan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan ilk paylaşım

Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

7 kilometre yürüyüp çıktığı yaylada kar altındaki 'hüznün' çiçeklerini görüntüledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde doğasever Nurcan Surgünvenç, 7 kilometre yolu 2 saatte yürüyerek çıktığı 1500 rakımlı yaylada açan kar altındaki ters laleleri görüntüledi. 'Hüznün çiçeği' olarak bilinen ve koparmanın 244 bin 315 TL cezası bulunan endemik türdeki ters laleler, ortaya kartpostalık görüntüler çıkardı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 1500 rakımlı Bacavan Yaylası'nda yetişen ve 'hüznün çiçeği' olarak bilinen ve endemik türdeki ters laleler, çiçek açtı.

7 kilometre yürüyüp çıktığı yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi

7 KİLOMETRELİK PATİKA YOLU 2 SAATTE YÜRÜYEREK GÖRÜNTÜLEDİ

Doğasever Nurcan Surgünvenç, 7 kilometrelik patika yolu 2 saatte yürüyerek, 1500 rakımlı yaylada açan açan kar altındaki ters laleleri görüntüledi. Yaylanın yüksek kesimlerine vardığında kar yağışına da yakalanan Surgünvenç, ters laleleri gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

7 kilometre yürüyüp çıktığı yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Surgünvenç'in görüntülediği ters laleler, nisan karı ile buluşunca da ortaya kartpostallara konu olacak cinsten güzel görüntüler çıktı.

7 kilometre yürüyüp çıktığı yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi

KOPARMANIN CEZASI DUDAK UÇUKLATIYOR

Öte yandan, ters laleleri koparmanın 244 bin 315 TL cezası bulunuyor.

7 kilometre yürüyüp çıktığı yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
7 kilometre yürüyüp çıktığı yaylada kar altındaki 'hüznün' çiçeklerini görüntüledi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.