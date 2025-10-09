13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Karadeniz bölgesinde resmen kabusa döndü. 2017 yılında Çin'den yayılıp Gürcistan sınırından Sakarya'ya kadar ulaştı. 2023 ve 2024'te de yoğunluk daha da arttı. Bakanlık 13 ilde harekete geçti.

Türkiye'de ilk kez 2017 yılında Artvin ve İstanbul'da görülen kahverengi kokarca böceği, şimdi de Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi'ni istila etti. Evlerin duvarlarını, ağaçları ve bahçeleri saran böcekler hem tarıma büyük zarar veriyor hem de vatandaşların yaşamını zorlaştırıyor. Mahalle sakinleri, yoğun koku ve istilacı böcekler yüzünden aile ziyaretlerini bile yapamadıklarını söylüyor.

"TORUN HASRETİ ÇEKİYORUZ"

Bakırlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Gezer, böceklerin evlerini sardığını belirterek duygusal sözlerle durumun ciddiyetini "Torunlarım böcek korkusundan yanımıza gelemiyor. Camı, kapıyı açamıyoruz. Evde girilmedik yer bırakmıyorlar. Koku zaten dışarıdan hissediliyor. Torunlarım gelmek istediklerinde önce 'Böcekler hala duruyor mu?' diye soruyor. Korktukları için gelmiyorlar. Bizim torun hasretimiz var" dedi.

"TÜM ÜRÜNLERİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

Gezer, her yıl çoğalan böceklerin tarıma da ciddi zarar verdiğini vurguladı: "Bu böcek her sene 500 misli artıyor. Bir tanesi 400 yumurta bırakıyor. Birini öldürdüğümüzde aslında 400 taneyi yok etmiş oluyoruz. Herkes evini, çatısını ilaçlarsa el birliğiyle kurtulabiliriz. Başta fındık, mısır, üzüm ve sebzeler olmak üzere tüm ürünlerimizi tehdit ediyor."

ANA VATANI UZAK DOĞU, ETKİSİ TÜM DÜNYADA

Ana vatanı Çin, Japonya ve Tayvan olan kahverengi kokarca böceği, önce Amerika kıtasına, ardından Avrupa'nın tamamına yayıldıktan sonra 2017'de Türkiye'de görülmeye başlandı. Bu böcekler, saldıkları koku sayesinde kendi türlerini etraflarına çekerek kısa sürede çoğalabiliyor. Fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne zarar veren bu canlılar, verim kaybına ve kalite düşüşüne yol açıyor. Tarımda doğal mücadele yöntemi olarak devreye sokulan samuray arıcığı bile bu yayılımı durdurmakta yetersiz kaldı.

"BU BÖCEK YA YOK OLACAK YA BİZİ YOK EDECEK"

Bakırlı Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Durmuş, son haftalarda yoğun bir böcek istilasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti: "Domates, biber, mısır gibi bütün tarım ürünlerine dadandı. Bir an önce bu böceği yok etmemiz lazım, yoksa o bizi yok edecek. Devletimiz ve belediyemiz mücadelede destek veriyor ama sürekli yeni popülasyonlar geliyor. Vatandaşlarımız evlerini ilaçlasın, bu ancak toplu mücadeleyle engellenebilir."

Durmuş, ilaçlama yapamayan vatandaşlara da destek vereceğini belirterek, "İlaçları kendim alıp mahalle halkına dağıtacağım" dedi.

CİDDİ KAYIPLAR VAR

Kahverengi kokarca, özellikle fındık, mısır, üzüm, sebze ve meyve bahçelerinde ciddi zararlara yol açıyor. Böceğin beslendiği bitkilerde verim kaybı %30 ila %70 arasında değişiyor. Uzmanlar, bu tür istilaların sadece ilaçlamayla değil, koordineli bölgesel mücadelelerle kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİYLE MÜCADELEYE ÇAĞRILDI

Ferizli'de başlayan istila sonrası, hem çiftçiler hem de yerel yöneticiler vatandaşlara çağrıda bulundu: "Her ev, her bahçe, her çatının ilaçlanması gerekiyor. Aksi halde bu böcekler sadece mahsulü değil, günlük yaşamı da esir alacak."