CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partiden ihracı istenen isimleri açıkladı.

CHP'DE 9 İSME İHRAÇ TALEBİ

Sarı, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini söyledi. Söz konusu 9 ismin parti üyeliği de askıya alındı.

BAŞARIR: GÖZLERİ DÖNMÜŞ BUNLARIN

İhracı istenen isimlerden Ali Mahir Başarır'dan sert tepki geldi. T24'e konuşan Başarır şunları söyledi: "Gülüyorum bu disiplinsizlere. Parti tüzüğünü ayaklar altına aldılar, gözleri dönmüş bunların. Bizi disipline verme yetkileri yok. Biz, kendisini ve bu kararı alanları millete tedbirli olarak veriyoruz."

AKDOĞAN: BİZ TBMM ÜYESİYİZ, MYK KARARI İLE DİSİPLİNE VEREMEZSİNİZ

9 isim arasında yer alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise şu ifadeleri kullandı: "Bizi partiden atacaklarmış. Ah, ahhh… Ne cehalet yahu. Biz TBMM üyesiyiz.

Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz. Parti Meclisi kararı gerekir."