Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma oyuncu kadrosu

Yasak Elma oyuncuları kim merak ediliyor. Diziye pek çok yeni karakter dahil olurken, bazı karakterlerin de diziden çıktığı görülmekte. FOX ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezonda da hem oyuncu kadrosu hem de hikayesindeki entrikalar izleyicinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yasak Elma oyuncuları kim? İşte, Yasak Elma oyuncu kadrosu

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay'ın Yıldız'la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.

Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul'a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir.

Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır.

Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru'yu kendine rol model olarak benimser.

Zehra Amerika'ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya'yla birlikte Londra'ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra'da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali'nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür.

Ender Kaya'dan ayrılıp İstanbul'a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.

Ender İstanbul' daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay'ı yeniden kazanma telaşındadır.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Yasak Elma dizisinde; Ender, Yıldız ve Şahika'nın hayatı sık sık gündeme geliyordu. Yeni sezonda Şahika karakterinin çıkmasının ardından, yerini Kumru aldı.

Yasak Elma Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Yasak Elma dizisinin oyuncuları arasında Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer almıştır. Bazı karakterlerin diziden çıktığı görülmektedir.

Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay'ın başrollerini paylaştığı diziye sezonda Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Yasmin Erbil'in katılacağı belli olmuştu.

Biran Damla Yılmaz "Kumru", Murat Aygen Kumru'nun babası Doğan'a hayat verirken, Yasmin Erbil de Kumru'nun en yakın arkadaşı olan "Canan"ı canlandıracak.

Yasak Elma Ender ( Şevval Sam) kimdir?

Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit'ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.

Yasak Elma Yıldız ( Eda Ece) kimdir?

Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender'in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit'i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.

Yasak Elma Çağatay (Berk Oktay) kimdir?

Çağatay kırk yaşında, yakışıklı, iyi eğitimli, zengin, modern, çalışkan bir adamdır. Büyük bir kargo firmasının sahibidir. En büyük özelliği müzmin bekar olmasıdır. Hayatında hep kadınlar olur ancak hiç biriyle evliliğe yanaşmaz. Feride ve Çağatay'ın babası Hasan Ali boşandıklarında henüz ergen yaşlarda olan Çağatay annesinin dolduruşları yüzünden babasıyla görüşmeyi kesmiştir. Bugüne kadar annesiyle hiç bir kız arkadaşını tanıştırmamıştır. Annesine saygıda kusur etmez ama kendi hayatına da fazla müdahale ettirmez. Arkadaşlarının sevgilileri Çağatay'ı hep potansiyel tehlike olarak görürler. Çağatay, yakışıklı karizmatik ve çapkın olduğundan, daha da fazlası, asla evlenmeyi düşünmediğinden onunla arkadaşlık etmesinden tedirgin olurlar. Çağatay ise kendi hayatından çok memnundur. Onun prensipleri vardır ve onunla birlikte olmak isteyen kişi onun hayatına ve şartlarına adapte olmak zorundadır. Ne var ki, Çağatay'ın Yıldız'la tanışması onun bütün dengeleri alt üst edecektir. Yıldız sayesinde hem değişecek, hem babasıyla ilişkisi yeniden şekillenecek, hem de annesi Feride'nin tepkisini çekerek annesi ve Yıldız'ın arasında kalacaktır.

Yasak Elma Asuman (Melisa Doğu) kimdir?

1981 yılında istanbul'da doğan oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koçluğu yapmaktadır. 14 yaşında modellik ve oyunculuk yapmaya başlamıştır. Türkiye'de podyuma çıkan en genç modeldir. Konservatuvara gittikten sonra modelliği bırakmıştır.

Bugüne kadar Şöhret, Şölen, Çatı Katı, Doktorlar, Avrupa Yakası, Geniş Aile, Yıldız Masalı, Kanıt, Yıldızın Parlasın, Kötü Yol, Yalan Dünya, Arka Sokaklar, Kocamın Ailesi, Ateş Böceği, Gen, Gloryhole, Modern Zamanlarda Bir Yer, Yanımda Kal, Yasak Elma gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır. Eksik Zamanlar, Arap Gecesi, 3. Türden Yakın İlişkiler/ Başlangıç, Kalp Düğümü, Nereye Gitti Bütün Çiçekler, Aşk Geçmişim oynadığı tiyatro oyunlarıdır.

Yasak Elma Caner (Barış Aytaç) kimdir?

Ender'in erkek kardeşdir. Hiçbir vasfı yoktur. Tembeldir. Hazırdan yemeğe bayılır. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemez. Kime ne iyilik yapacağını bilir. Kendine çok güvenir ve beğenir. Kendini ve Ender'i elit görür. Komik ve esprilidir.

Yasak Elma Mert (Can Nergis) kimdir?

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Daha sonra Uzak Doğu'ya giden Can Nergis Çin ve Tayland'da modellik yapmış, Tayland'da 8 yıl kalmış ve burada bir restoran açmıştır.

2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Herşeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2014 yılında "Paşa Gönlüm" adlı dizide rol alan genç oyuncu esas çıkışını Arka Sokaklar'da canlandırdığı rolle yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak 2018'de ekranlara gelen 'Börü' dizisinde rol aldı.

Yasak Elma Emir (Rutkay Ayıköz) kimdir?

Emir, Yıldız'ın Bursa'dan çocukluk arkadaşıdır. Birlikte büyümüşlerdir. Yıllar sonra İstanbul'da bir süreliğine gelerek Zeynep ve Yıldız'la arkadaşlıklarına kaldıkları yerden devam ederler. Zamanla İstanbul'a kalıcı olarak yerleşen Emir, adeta Yıldız'ın yaveri konumuna gelir. Dürüst iyi niyetli ve arkadaş canlısıdır. Arkadaşları için yapmayacağı şey yoktur. Yıldız'a büyük destekçidir ve hep yanındadır.

YASAK ELMA EKİN KİM?

Ekin karakteri Yasak Elma dizisinin son bölümlerinde ilgi odağı oldu. Sami Önder'in oğlu olarak bilinen Ekin diziye renk katıyor. Ekin karakterini Ceyhun Mengiroğlu canlandırıyor.

YASAK ELMA KUMRU KİMDİR?

Yasak Elma Kumru karakteri araştırılmakta. Evli Çağatay karakteri ile yasak aşk yaşayan Kumru karakterine Biran Damla Yılmaz hayat vermektedir.

Yasak Elma karakterleri ve oyuncuların isimleri!

Yıldız Yılmaz Kuyucu

(Eda Ece)

Ender Çelebi

(Şevval Sam)

Çağatay Kuyucu

(Berk Oktay)

Kumru

(Biran Damla Yılmaz)

Doğan

(Murat Aygen)

Feyza

(Ece Dizdar)

Asuman

(Melisa Doğu)

Caner Çelebi

(Barış Aytaç)

Emir

(Serkan Rutkay Ayıköz)

Ömer

(Emre Dinler)

Arzu

(Nihan Aypolat)

Aysel

(Vildan Vatansever)

Sedai

(Bahtiyar Memili)

Çetin

(Erdal Bilingel)

Hasan Ali Kuyucu

(Erdal Özyağcılar)

Şahika Ekinci

(Nesrin Cavadzade)

Kaya Ekinci

(Barış Kılıç)

Zehra Argun Kara

(Şafak Pekdemir)

Mert Kara

(Can Nergis)

Cansu

(Nilperi Şahinkaya)

Feride Taşkın

(ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu)

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