Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 3. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 3. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı

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KANAL D YARGI CANLI İZLE!

YARGI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pars hem kardeşi Neva'nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz'ın hata yapmasını istediği için Çınar'ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Ceylin ise, Çınar'ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır. Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar'ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.

Ilgaz, Ceylin'e yanında olduğunu ispatlamaya çalışıyor!

Çınar hakim karşısına çıkarken Ceylin hala çok kötüdür. Kardeşine bunu yapanların bulunması için canla başla mücadele etmektedir. Ilgaz ise Ceylin'in acısını anladığını ve birlik içinde olmaları gerektiğini söyler. Ceylin ilk başta karşı olsa da Ilgaz onu ikna edecektir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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YARGI 3. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

YARGI NE ZAMAN?

Yargı dizisi yeni bölümleriyle her Pazar 20.00'de Kanal D'de.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz, buldukları son delille şoke oluyor!

Erguvan ailesi küçük kızlarının ölümüyle darmadağın olur. Annesinin, ablasının, babasının herkesin acısına göğüs germek, kendi acısını yaşamak ve kardeşinin katilini bulmak için kanının son damlasına kadar savaşmak görevi Ceylin'indir. Kız kardeşinin cansız bedenini gören Ceylin, hayatının en büyüksınavıyla karşı karşıyadır. Yüreğine düşen bu acıya kendini bırakmak, acıya boğulmak ya da savaşmak. Her iki yol da Ceylin için imkansızlıklarla doludur. Çünkü baş şüpheli olan Çınar'ı savunmak artık mümkün değildir. Savunmaması ise, delillerden uzak kalması anlamına gelmektedir. Ceylin hayatının en zor kararını vermek zorundadır.

Ilgaz, Çınar'ın bu cinayeti işlemediğine inanmaktadır; ama, kardeşinin bir noktada yalan söylediğine de emindir. Ortaya çıkan her delille listeye yeni bir şüpheli eklenir. Sorular giderek artmaktadır; Çınar, katil midir, değilse gerçek katil kimdir? Ilgaz da Ceylin de önlerine gelen her delille çok iyi tanıdıklarını düşündükleri kardeşlerinin, hiç de zannettikleri kişiler olmadığı gerçeğiyle yüzleşmeye başlar. Katili bulmak için yürüdükleri yolda inançları ve değerleri sınanmaya devam edecektir. Üstelik ikisini de çok büyük bir darbe beklemektedir.

YARGI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'nin büyük beğeni yaratan dizisi Yargı'nın 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yargı 4. bölüm fragmanının 3 Ekim Pazar günü yayınlanacak olan 3. bölüm sonunda yayınlanması bekleniyor.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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