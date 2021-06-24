Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
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Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan 24 yaşındaki Monica Elizabeth Young adlı öğretmen, boş sınıfta 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Bugün mahkemede savunma yapan öğretmen, öğrencisine "Bunu yaparsak yakalanırız ama yaptığımız şeye değer" dediğini ve durumun tehlikesi konusunda öğrencisini uyardığını söyledi.

Avustralya'nın Sydney kentindeki bir lisede çalışan Monica Elizabeth Young adlı öğretmenin, öğrencisine yaptıkları gündem oldu. Geçtiğimiz yıl, öğrencisiyle boş sınıfta cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan ve ardından yargılama süreci başlatılan kadın öğretmen, bugün mahkemede kendini akılalmaz şekilde savundu. Öğretmen, öğrencisine durumun tehlikesini anlattığını, ilişkinin sadece kendisinin isteğiyle olmadığını ve arabada ilişkiye girdikleri iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

ARACININ OTOPARKA GELDİĞİ GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda Coğrafya öğretmeni Monica Elizabeth Young, öğrencisini arabasına alıp bir otoparka götürdü. Sydney'deki otoparkın güvenlik kamerası görüntüleri de öğretmenin arabasıyla otoparka geldiğini gösteriyor. Ancak görüntülerde otomobilin içerisinde kimin olduğu görünmüyordu. Bu nedenle öğretmen, kendini arabadaki kişinin görünmemesi üzerinden savundu.

Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

ELİNİ UYGUNSUZ BÖLGELERİNE KOYDU

Monica Elizabeth Young, bir başka zamanda da elini öğrencisinin uygunsuz bölgelerine koydu. Mahkemede öğretmenin öğrencisine sosyal medya uygulaması Snapchat üzerinden, yatak pozunu gönderdiğide aktarıldı.

Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

EV HAPSİNDE KALMASI HÜKMEDİLDİ

New South Wales Yüksek Mahkemesi'nde görülen duruşmada, nişanlı olan öğretmen, öğrenciyle arabada ilişkiye girdiği suçlamalarını reddederek, 850 bin Avustralya Doları kefaletle serbest kaldı. Mahkeme, üzerine atılı suçlar nedeniyle öğretmenin ev hapsinde kalmasını hükmetti.

Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

KENDİSİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Genç öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren lise öğretmeninin, yakalanmalarının "tehlikeli" olacağını ama aynı zamanda "buna değeceğini" söylediği ortaya çıktı. Öğretmen, durumun tehlikesi konusunda öğrencisini uyardığını ve ikisinin boş sınıfta isteyerek ilişkiye girdiğini söyledi.

Monica Elizabeth Young, sınıfta ona sarılmaya cesaret etmeyi reddettikten sonra öğrencisine "yeterince cesur olmadığını" söylediğini de aktardı.

Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

ATTIĞI MESAJ YAKASINI ELE VERDİ

Sydney Bölge Mahkemesine konuşan öğretmen, "Öğrenciler size gece yarısına kadar mesaj gönderebilirler. Çevrimiçi öğretim için sınır yoktu" dedi. Diğer yandan öğretmenin, öğrencisine attığı mesaj sonucunda yakaya ele verdiği öğrenildi. Öğretmenin attığı mesajın, mahkemenin kararını önemli ölçüde etkileyeceği konuşuluyor.

HAPİS CEZASI ALMASI GÜNDEMDE

Kraliyet savcısı Alexander Terracini, bunun spontane bir cinsel istismar olmadığı sonucuna vardı ve hapishanenin tek uygun ceza olduğunu söyledi. Mahkeme tıbbi raporlara dayanarak, Young'ın sınırda kişilik bozukluğu özelliklerine sahip olduğunu ve başka bir erkekle ilişkisinin onu olumsuz etkilediğini söyledi.Lise öğretmeni Young'ın ev hapsi cezası 8 Temmuz'da başlayacak.

Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
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