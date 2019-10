Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Suriye mutabakatı ile ilgili açıklama: Söz konusu anlaşma bir ateşkes değil

18.10.2019 08:57

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Amerikan PBS kanalında yayınlanan "News Hour" programında, Türkiye ile ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu anlaşmanın bir ateşkes olmadığını belirten Kılıç, ateşkesin meşru iki taraf arasında olabileceğini ve bölgede bulunan YPG/PYD unsurlarının bölgeden çıkması için operasyonun durdurulması anlamına geldiğini ifade etti.

"BİZİM İÇİN YPG/PKK VAROLUŞSAL TEHDİTTİR"

Washington'da "Suriyeli Kürtler" ile "YPG/PKK" unsurları arasında ciddi bir kafa karışıklığı olduğunu kaydeden Kılıç, YPG/PKK'nın bölgede yaşayan tüm Kürtleri temsil etmediğinin altını çizdi.

Kılıç, "Bizim için PYD/YPG varoluşsal bir tehdittir. Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuzla DEAŞ'la mücadelemiz birbirlerini dışlayan adımlar değildir. Biz PKK elinde 40 bin insanımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN DEAŞ'LA MÜCADELE İÇİN PYD/YPG İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMASI YANLIŞ"

ABD'li senatörler Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve Demokrat Chris Van Hollen'ın Türkiye'yi hedef alan yaptırım tasarısına ilişkin bir soruya yanıt veren Kılıç, "Lindsey Graham ve Chris Van Hollen gibi üst düzey senatörlerin vermiş oldukları mesaj açıkça söylemem gerekirse Türk insanının duygularını incitmiştir." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin DEAŞ'la mücadele için en başta PYD/YPG ile iş birliği yapmasının büyük bir yanlış olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünü kullanarak başarılı bir operasyon yapamazsınız." dedi.

"YPG/PKK ABD'NİN DOSTU DEĞİL"

ABD Kongresi'ndeki Türkiye karşıtı atmosferin üzücü olduğunu vurgulayan Kılıç, "PYD/YPG'ye ABD'nin dostu diyorlar, halbuki onlar ABD'nin dostu değil. Bunlar ABD'nin desteğini Suriye'de Marksist bir devlet kurmak için kullanan bir gruptur. Bizim ise temel amacımız Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasal birliğinin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

"HANGİ ÜLKE VATANDAŞLARINI KORUMAK İÇİN YEŞİL IŞIK BEKLER?"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini uzun zamandır dünya kamuoyuna ısrarla söylediğini kaydeden Kılıç, "Bazı haberlerde 'Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o telefon konuşmasında operasyon için yeşil ışık yaktı' şeklinde ifadeler geçti. Hangi ülke kendi vatandaşlarını korumak için başka bir ülkeden yeşil ışık bekler?" dedi.

Büyükelçi Kılıç, Türkiye'nin, uluslararası anlaşmalardan da doğan haklarına istinaden ülke güvenliğini korumak için YPG/PKK'ya karşı bir operasyona başlatacağını ABD'ye net bir şekilde söylediğini ve bu kararlılığın sürecin gidişatını belirlediğini anlattı.

Kılıç, "Başkan Trump Türkiye'nin bu operasyona her halükarda başlayacağını gördü ve istenmeyen bir çatışmanın meydana gelmemesi için kendi (ABD) birliklerini çekme kararı aldı." değerlendirmesinde bulundu.

"BU MEKTUBU REDDEDİYORUZ, CEVABIMIZI SURİYE'DE VERDİK"

Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupla ilgili görüşü sorulan Kılıç, "Umarım tarih bu mektubu kaydetmez. Bu mektup zaten en başta gönderilmemeliydi çünkü tüm diplomatik nezaketten yoksun bir mektuptu ve mevcut teamülleri yok sayıyordu. Bu mektubu tamamıyla reddediyorum. Bu mektuba cevabımızı Suriye'de verdik." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu mektubu "geçersiz" ve "yok hükmünde" kabul ettiğini dile getirdi.

"TSK SİVİLLER KONUSUNDA HASSASTIR"

Türk askerinin Suriye'de bazı sivil ölümlerinden sorumlu olduğu yönündeki haberlerin sorulması üzerine Kılıç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bu konuda son derece hassas olduğuna vurgu yaptı. Kılıç, sivillerin öldürülmemesi, mabetlere zarar verilmemesi ve sivil alanların korunması konusunda TSK'nin her zaman çok dikkatli olduğunu belirtti.

Kılıç, "Günün sonunda Suriye halkı kazansın, biz bunu isteriz. ABD'nin güvenli bölge konusunda bizimle iş birliği yapmasını isteriz. Uluslararası toplumun desteğini bekleriz. Halen 3,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyoruz ancak bunun yükünü tek başımıza taşımamız mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-TÜRKİYE ANLAŞMASI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.

İŞTE 13 MADDELİK ANLAŞMA

Beştepe'de 4 saat 20 dakika süren Türkiye-ABD heyetlerinin Kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ortak açıklama yapıldı. 13 maddelik açıklamada şöyle denildi:

1. Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

2. Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

3. Türkiye ve ABD "hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.

4. Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.

5. Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.

6. Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

7. Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.

8. Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

9. Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

10. Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

11. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

12. Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiğinde ABD, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsigeçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

13. Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır.