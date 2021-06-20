Veyis Ateş'ten "ses kaydı" açıklaması: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, dün akşam Avusturya'da tutuklanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüğü iddialarını yalanlayan gazeteci Veyis Ateş'in ses kaydını paylaşmıştı. Veyis Ateş, gündeme bomba gibi düşen ses kaydıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının, montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır" dedi.

Dün akşam Avusturya'da tutuklanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendisinden 10 milyon euro talep ettiği iddialarını katıldığı Halk TV canlı yayınında yalanlayan gazeteci Veyis Ateş'in bugün yayınlanan ses kaydı gündem yarattı.

AHMET ŞIK İSMAİL SAYMAZ'IN BAHSETTİĞİ SES KAYDINI PAYLAŞTI

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, gazeteci İsmail Saymaz'ın bugün köşesinde gündeme getirdiği Veyis Ateş-Sezgin Baran Korkmaz telefon görüşmesinin detaylarına ilişkin 53 saniyelik bir ses kaydını YouTube hesabından paylaştı.

"KORKMAZ'IN TÜM BAĞLANTILARI BANA YAPILAN SON KUMPASLA DEŞİFRE OLMUŞTUR"

Ahmet Şık'ın paylaştığı ses kaydı sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, iddiaların hedefindeki gazeteci Veyis Ateş ses kaydının montajlama yöntemiyle oluşturulduğunu öne sürdü. Ateş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sosyal medyada bana ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştır. Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının, montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır. Ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan, katıldığım televizyon programına bağlanıp 'Benim ABD'de hiçbir hukuki sorunum yok ve aranmıyorum' dedikten 24 saat sonra ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan, kendi ifadesiyle 'Tanrının yetiştirdiği bu özel insanın' yurt içi ve yurt dışı bağlantıları bana yapılan bu son kumpasla kendini deşifre etmiştir." ifadesini kullandı.

"BU ŞAHISLA HİÇBİR TELEFON GÖRÜŞMESİNDE KENDİM VEYA BAŞKALARI ADINA HERHANGİ BİR MADDİ TALEBİM OLMAMIŞTIR"

Ateş, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Sahibi tutuklanan birtakım şahıslar, iş üstü yakalanmanın telaşıyla alelacele montajlanmış bu ses kaydını tıpkı geçmişteki örnekleri gibi sosyal medyada servis etmişlerdir. "Bu özel insan" nihayet yargı önünde hesap verecektir.

Bir kez daha tekraren ifade ediyorum. Bu ses kaydı, oluşturulmuş bir ses kaydıdır. Büyük hezeyan yaşayan bu şahısla hiçbir telefon görüşmesinde kendim veya başkaları adına herhangi bir maddi talebim olmamıştır. İftira ve hakaret niteliği taşıyan bu ses kaydını oluşturanlar Sezgin Baran Korkmaz'ın medyadaki paralel yapılanmaları ve bu kumpasa aracılık yapanlar hakkında hukuki haklarım mahfuzdur."

İSMAİL SAYMAZ GÖRÜŞMEYİ KÖŞESİNE TAŞIDI

Saymaz bugün Sözcü gazetesindeki köşesinde Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine dinlettiği görüşme kaydının içeriğine yer verirken, Veyis Ateş'in "yok" dediği telefon konuşmasının detaylarını yazdı.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Korkmaz, 7 Ocak'ta yapıldığını söylediği 9 dakika 26 saniyelik kaydın 2 dakikalık kısmını dinletti.Ateş araba içerisinde konuşuyor.

Yol ve araç sesi konuşma seslerine karışıyor.

Ateş, şöyle diyor: "Şu an can yanın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyaya ateşe verirsin. Bu tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum."

Ateş, kimi lobi ve kliklerden söz ediyor.

Kendini hakem olarak tanıtıyor.

Korkmaz, "Masaya sen otur benim yerime?" diye öneriyor.

Ateş "Nasıl istersen" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Senle ilgili beklenti ve istedikleri ses çıkarmadan bir süre beklemen. 'Samimiyetini göstersin, gerekeni yaparız (diyorlar)."Korkmaz, "Samimiyetimizi nasıl göstereceğim abi?" diye soruyor.

Ateş, "Söz ettiğim meblağı istiyorlar" diyor.

Korkmaz, "10 milyon Euro'yu verdiğim zaman…" diye konuşuyor.

Hızlı konuştuğu için "Milyon" ifadesini yutuyor."

SEZGİN BARAN KORKMAZ AVUSTURYA'DA TUTUKLANDI

Türkiye'de hakkında kara para soruşturması başlatıldıktan sonra yurtdışına çıkan ve bir daha dönmeyen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı.

Korkmaz'ın avukatları tutuklama talebinin ABD makamlarından geldiğini belirterek, yargılamanın ilk etapta Avusturya'da yapılacağını söyledi.