Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, AA'ya değerlendirmelerde bulundu

MUHAMMET TARHAN/BEHLÜL ÇETİNKAYA - Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, üst düzey ABD heyetinin petrol ticareti konusunda görüşmek için Venezuela'ya gitmesinin "yeni bir şey olmadığını" belirterek, "Bugünlerde günde bir milyon varil üretiyoruz. Bu yıl içinde günde iki milyon varil üretimi için çalışıyoruz." dedi.

Plasencia, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'den bir heyetin ABD hükümetinden gelen taleple başkent Karakas'ı yakın zamanda ziyaret ettiğini belirten Plasencia, ülkesinin ABD ile petrol konusundaki iş birliğinin tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.

Plasencia, Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervine ve aynı zamanda en büyük gaz rezervlerinden birine sahip olduğuna dikkati çekerek, "Amerikan petrol şirketleri ile Venezuela petrol şirketleri arasındaki petrol ticareti hakkında konuşmak tuhaf bir ilişki değil." dedi.

Bakan Plasencia, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Amerikan petrol şirketlerinin ülkesinde petrol ticaretini geliştirmesini ve yatırım yapmasını birçok kez memnuniyetle karşıladığını söyledi.

ABD heyetinin ziyaretinin önemine işaret eden Plasencia, "Ziyaretlerin istenmesi ve bunun hakkında konuşmak için Venezuela'ya gelmeleri önemlidir ancak bu, tamamen beklenmedik veya yeni bir şey değil çünkü uzun süredir Amerikalılarla petrol işi yapıyoruz." dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, şöyle devam etti:

"Umarım hükümetimin egemenliğine ve meşruiyetine saygı duyarlar. Başkan Maduro, Venezuela'nın tek ve meşru hükümet başkanıdır. Buna saygı duymalarını sağlayarak petrol ticareti konusunda birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Bu, olumlu mu? Evet, elbette. Tekrar rayına oturtabilirsek herkes için iyi olur. Onlardan asla ayrılmalarını istemedik. Kendileri karar verdiler. Çünkü ne yazık ki Venezuela'ya karşı tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin dayatılmasına giriştiler. Umarım bu önlemler kaldırılır ve saygılı bir ilişkimiz olur."

"Bu yıl içinde günde iki milyon varil üretimi için çalışıyoruz"

Petrol krizinin ülkesinin ABD ile ilişkilerini nasıl etkileyeceğine ilişkin soru üzerine Plasencia, Venezuela'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kurucu üyesi ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubu ile anlaşmanın bir parçası olduğunu söyledi.

Plasencia, "Venezuela'nın üretimi, son yıllarda tek taraflı zorlayıcı tedbirlerden etkileniyor. Umarım hak ettiğimiz seviyelere ve OPEC+ ile yapılan anlaşmanın bir parçası olan seviyelere geri dönebiliriz." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın anlaşmaların bir parçası olduğunu ve anlaşmalara saygı duyduğunu belirten Plasencia, "Üretimin büyütülmesi için bir alan var. Başkan Maduro, basına bu yıl sonuna kadar günde iki milyon varil üretmeyi umduğumuzu söyledi. Bugünlerde günde bir milyon varil üretiyoruz. Bu yıl içinde günde iki milyon varil üretimi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bunu ortaklarına güvenerek yapacaklarına dikkati çeken Plasencia, "Rusya'dan ortaklar, Çin'den ortaklar, İran'dan ortaklar, dünyanın geri kalanından ortaklar. (Bunlar) Güvenilir, iyi ortaklardır." ifadelerini kullandı.

Bakan Plasencia, Maduro'nun "Amerikan şirketlerinin petrol ticaretine yatırım yapmasına ve katılmasına açık oldukları" yönündeki açıklamasını hatırlattı.

"Onlarla görüşmekten asla vazgeçmedik"

Üst düzey ABD heyetinin ziyaretinin sonucuna ve Venezuela'ya yönelik ekonomik ambargoların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Plasencia, "Bu, meşru bir hükümettir. Biz egemen bir devletiz. Bizimle konuşmaya gelmek bunu kabul etmektir. Bu konuda daha iyi bir anlayışa ilerlemeliyiz." dedi.

ABD ile benzer görüşmelerin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya Plasencia, "Evet, konuşmaya devam edebileceğimizden eminim. Konuşmaya açığız. Onlarla oturup görüşmeye açığız. Onlarla görüşmekten, oturmak, en üst düzeyde tartışmak için ileriye giden yolu dilemekten asla vazgeçmedik." dedi.

"Siyasi diyalog her zaman çok önemli ve biz buna karşı değiliz"

Venezuela'da muhalefetle yürütülen diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Plasencia, "Başkan Maduro'nun da söylediği gibi biz hep diyalog içindeydik çünkü halkımız için çalışıyoruz, halkımız için en iyisini yapma doğrultusunda çalışıyoruz. Siyasi diyalog her zaman çok önemli ve biz buna karşı değiliz." dedi.

Hükümetin yasal ve anayasal olduğunu, Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Plasencia, "Bunlar kabul edilirse her şey olabilir. Hükümetimize saygı duyulursa halkımız için her konuyu tartışmaya hazırız." diye konuştu.

"Venezuela'nın teklifi her zaman barıştır"

Plasencia, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına yönelik soru üzerine "Venezuela'nın teklifi her zaman barıştır. Venezuela, BM Şartı'nı korumayı hedefleyen bir grubun üyesidir ve her zaman üzerinde büyük bir uzlaşı olan BM Şartı'nı ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Biz her zaman uluslararası hukuku koruyor, uluslararası hukukun kurallarına ve uluslararası kamuoyunun prensiplerine saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Barışı ilerlemenin tek yolu gördüğüne dikkati çeken Plasencia, "Rus hükümetinin sadık müttefikleriyiz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sorumlu bir hükümet başkanı olarak görüyor, uluslararası toplumun bir üyesi saygı olarak duyuyoruz. Halkı için en iyisini yapacaklarına inanıyoruz." dedi.

"Yaptırımlar yerine diplomasiyle barış içinde çalışmalıyız"

Plasencia, ADF'nin diplomasi için önemli bir fırsat olduğunu söyleyerek, Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

ADF'nin gerçekleştirilmesini barış, anlayış, uluslararası hukuka saygı ve uluslararası kamuoyunun prensiplerine saygı açısından bir başarı olarak gördüğünü dile getiren Plasencia, şunları kaydetti:

"Yanlış yollar izlemek ve başka ülkelere yönelik tek taraflı adımlar atılacağına, atılacak böyle bir adım ileriye yönelik en iyi adımdır. Yaptırımlar yerine diplomasiyle barış içinde çalışmalıyız. Bu forum çok önemli bir örnek. Maduro hükümeti ve Venezuela halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hükümetini ve Türk halkını tebrik ediyorum."