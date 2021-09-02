Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Kızı, tabutu görünce hıçkırıklara boğuldu

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ferhan Şensoy için bugün Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Törenin girişinde babasının tabutunu göre Derya Şensoy ise gözyaşlarına boğuldu. Usta sanatçı törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanlığı'na defnedilecek.

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, iki gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti. Şensoy, Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi.

KIZLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal, sabah saatlerinde Ferhan Şensoy'un cenazesini, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan cenazeyi teslim aldı. Usta sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy, babalarının tabutunu görünce hıçkıra hıçkıra ağladı. 70 yaşında hayata gözlerini yuman Şensoy için Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Önümüzde günlerde doğum yapmaya hazırlanan Müjgan Ferhan Şensoy, tören öncesi yanına gelen basın mensuplarını sorularını yanıtsız bırakırken "Bugün bizim için konuşmak çok zor. Sahnede bir konuşma yapacağız zaten nefesimizi sahneye saklayarak orada konuşmayı tercih ediyoruz" dedi.

ŞEVKET ÇORUH: SES TİYATROSU'NU BİZ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı törede konuşan oyuncu Şevket Çoruh, "Söyleyecek birçok şey var. Ortaoyuncular Ailesi'ne baş sağlığı diliyorum. Yeni mezun olmuştum. Ortaoyuncular'ın provasının bitmesini bekleyip tiyatroda olmak istediğimi söylemiştim o da beni kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Söylenecek çok şey var, Ses Tiyatrosu'nu biz devam ettireceğiz, hepimizin başı sağ olsun" dedi.