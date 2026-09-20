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Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak

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Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
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Gayrimenkul alım satımlarında para transferlerini güvenli hale getirmeyi amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim 2026'dan itibaren zorunlu olacak. Yeni uygulamayla satış bedeli tapu devrine kadar güvenli hesapta tutulacak ve işlem tamamlandığında satıcıya aktarılacak. Uzmanlar, satış bedelinin eksik gösterilmemesi ve elden ödeme yapılmaması konusunda uyarıyor.

  • Güvenli Ödeme Sistemi, tapu işlemlerinde 1 Ekim 2026'dan itibaren zorunlu hale gelecek.
  • Gayrimenkul satış bedeli, tapu devri tamamlanıncaya kadar güvenli hesapta tutulacak ve tapu işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.
  • Sistem, bankalar ile tapu müdürlükleri arasındaki entegrasyon üzerinden işleyecek.

Gayrimenkul sektöründe milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Tapu işlemlerinde yaşanan ödeme risklerini azaltmayı hedefleyen Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim 2026'dan itibaren zorunlu hale gelecek.

Yeni uygulamayla birlikte ev, arsa ve diğer taşınmaz satışlarında alıcı ile satıcı arasındaki para transferleri daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirilecek.

PARA TAPU DEVRİNE KADAR GÜVENLİ HESAPTA TUTULACAK

Sistem kapsamında gayrimenkul satış bedeli, tapu devri tamamlanıncaya kadar güvenli hesapta bekletilecek.

Tapu işleminin başarıyla tamamlanmasının ardından sistem tarafından ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Böylece tarafların yüksek miktarda nakit para taşımasının ve ödeme konusunda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

BANKALAR VE TAPU SİSTEMİ ENTEGRE ÇALIŞACAK

Güvenli Ödeme Sistemi, bankalar ile tapu müdürlükleri arasındaki entegrasyon üzerinden işleyecek.

Gayrimenkul danışmanları da yeni sistemin uygulanması sürecinde alıcı ve satıcılara destek sağlayacak. Uzmanlar, yetki belgeli gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmanın işlem güvenliği açısından önemli olduğunu belirtiyor.

"EMLAKÇILARIN ARADAN ÇIKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sistemin hayata geçmesiyle birlikte gayrimenkul danışmanlarının devre dışı kalacağı yönündeki değerlendirmelere ilişkin uzmanlar, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Yeni uygulamanın amacının emlakçıları aradan çıkarmak değil, tapu işlemlerinde para güvenliğini artırmak olduğu belirtildi.

Yetki belgeli gayrimenkul danışmanlarının, vatandaşlara yeni ödeme sistemi konusunda da yardımcı olmaya devam edeceği kaydedildi.

SATIŞ BEDELİNİN EKSİK GÖSTERİLMESİNE UYARI

Uzmanlar, sistemin amacına ulaşabilmesi için taşınmazın gerçek satış değeri ile resmi kayıtlardaki bedel arasındaki farkın azaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Sadece rayiç bedelin güvenli ödeme sistemi üzerinden gönderilip kalan miktarın elden verilmesi gibi uygulamaların hukuki ve mali risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

Gayrimenkul satışlarında gerçek bedelin gösterilmesinin hem alıcı hem de satıcı açısından daha güvenli bir işlem süreci sağlayacağı vurgulandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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