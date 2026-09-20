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Adana Sarıçam'da arazide bulunan 35 yaşındaki erkeğin cesedi otopsiye gönderildi

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Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinde cesedin 35 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi; cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki arazide erkek cesedi bulundu.

Gültepe Mahallesi'ndeki arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde cesedin, Erol Coşkun'a (35) ait olduğu belirlendi.

Coşkun'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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