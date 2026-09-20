Haberler

Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nusret Gökçe'nin restoranında gerçekleşen anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Üstü çıplak şekilde bir kadın müşterisine altın kaplama et sunduğu görülen Gökçe'nin sıra dışı servis tarzı, kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.

  • Nusret Gökçe'nin restoranında üstü çıplak bir kadın müşteriye altın kaplama et servisi yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
  • Görüntülerde Gökçe'nin kadın müşterisine elleriyle et ikram ettiği anlar yer aldı.
  • Paylaşılan görüntüler sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, bazıları tarafından restoranın şov ağırlıklı konseptinin parçası olarak değerlendirildi.

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin restoranında yaşanan sıra dışı bir servis anı sosyal medyada gündeme geldi.

Paylaşılan görüntülerde Nusret Gökçe'nin, üstü çıplak şekilde bir kadın müşterinin bulunduğu masaya geldiği ve özel hazırlanan altın kaplama eti servis ettiği görülüyor.

ÜSTÜ ÇIPLAK SERVİS YAPTI

Restoranlarında gerçekleştirdiği gösterişli sunumlarla tanınan Nusret Gökçe'nin bu kez üstü çıplak şekilde yaptığı servis, görüntüleri izleyenlerin dikkatini çekti.

Gökçe'nin kadın müşterisine elleriyle et ikram ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, servis şekli tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler sonrası bazı kullanıcılar yapılan sunumu eleştirirken, bazıları ise Nusret Gökçe'nin uzun süredir kullandığı şov ağırlıklı restoran konseptinin bir parçası olarak değerlendirdi.

Özellikle altın kaplama et sunumu ve servis tarzı, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

NUSRET'İN ŞOVLARIYLA ÖZDEŞLEŞTİ

Nusret Gökçe, et kesme hareketleri ve dikkat çekici servisleriyle dünya çapında tanınan bir işletmeci olarak biliniyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Gökçe'nin restoranlarındaki sıra dışı sunumlar, zaman zaman tartışmalara da konu oluyor.

Kaynak: Haberler.com
Bursaspor liderlik maçında golcüsü Iheanacho ile güldü

Bu adamı kim durduracak? Takımını tek başına liderliğe taşıdı
İran, ABD ile savaşı bitirmek için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara iletti

İran açıkladı: ABD ile gerilimi bitirmek için şartlarımız var
Bağcılar'da sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! Bıçağı kullandığı belirlenen şüpheli 15 yaşında çıktı

Sosyal medyada başladı, sokakta bıçakla bitti! Şüpheli 15 yaşında
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPECER YA:

Yani normal bı durum düğünlerde görüyoruz bunları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
Kamerun ordusunun subayları Türkçe öğreniyor

4 bin 500 kilometre uzaktaki ülkenin askerleri Türkçe öğrendi
ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

ABD ordusu Karayipler’de kartel teknesini vurdu: 4 kişi öldü
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
Hollanda'da halka kritik uyarı: Gıda stokları 3 günde tükenebilir

Market rafları 3 günde boşalabilir! Halka 8 günlük stok çağrısı
Önce yalanladı sonra ilan etti: Seray Kaya'dan yasak aşk yanıtı

Ünlü oyuncu yasak aşk iddialarına fotoğrafla yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Melis İşiten ve Sefo'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Melis İşiten ve Sefo'dan ilk açıklama geldi