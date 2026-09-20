Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı

Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nusret Gökçe'nin restoranında gerçekleşen anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Üstü çıplak şekilde bir kadın müşterisine altın kaplama et sunduğu görülen Gökçe'nin sıra dışı servis tarzı, kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.
- Nusret Gökçe'nin restoranında üstü çıplak bir kadın müşteriye altın kaplama et servisi yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
- Görüntülerde Gökçe'nin kadın müşterisine elleriyle et ikram ettiği anlar yer aldı.
- Paylaşılan görüntüler sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, bazıları tarafından restoranın şov ağırlıklı konseptinin parçası olarak değerlendirildi.
Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin restoranında yaşanan sıra dışı bir servis anı sosyal medyada gündeme geldi.
Paylaşılan görüntülerde Nusret Gökçe'nin, üstü çıplak şekilde bir kadın müşterinin bulunduğu masaya geldiği ve özel hazırlanan altın kaplama eti servis ettiği görülüyor.
ÜSTÜ ÇIPLAK SERVİS YAPTI
Restoranlarında gerçekleştirdiği gösterişli sunumlarla tanınan Nusret Gökçe'nin bu kez üstü çıplak şekilde yaptığı servis, görüntüleri izleyenlerin dikkatini çekti.
Gökçe'nin kadın müşterisine elleriyle et ikram ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, servis şekli tartışma konusu oldu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Görüntüler sonrası bazı kullanıcılar yapılan sunumu eleştirirken, bazıları ise Nusret Gökçe'nin uzun süredir kullandığı şov ağırlıklı restoran konseptinin bir parçası olarak değerlendirdi.
Özellikle altın kaplama et sunumu ve servis tarzı, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
NUSRET'İN ŞOVLARIYLA ÖZDEŞLEŞTİ
Nusret Gökçe, et kesme hareketleri ve dikkat çekici servisleriyle dünya çapında tanınan bir işletmeci olarak biliniyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Gökçe'nin restoranlarındaki sıra dışı sunumlar, zaman zaman tartışmalara da konu oluyor.