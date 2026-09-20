Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, ABD turnesi kapsamında Philadelphia'da verdiği konserle gündeme geldi. Sheeran'ın sahneye çıktığı konser, Filistin destekçisi grupların stadyum çevresindeki protestoları ve yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde başladı.

Konser, ABD turnesinde yer alan rapçi Macklemore'un "Özgür Filistin" açıklamaları nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından Sheeran'ın ilk sahne performansı oldu.

"ARTIK HİSLERİMİ GİZLEYEMEM"

Konser sırasında dinleyicilerine hitap eden Ed Sheeran, kariyeri boyunca siyasi yorumlardan uzak durmaya çalıştığını söyledi.

Müziğinin ve konserlerinin ayrışmadan çok birlik duygusu üzerine kurulu olmasını istediğini belirten Sheeran, İsrail ve Filistin'deki gelişmelere ilişkin düşüncelerini paylaşmak istediğini ifade etti.

Sheeran, "Bu bir insani mesele ve artık bu konudaki hislerimi gizleyemem" sözleriyle yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR SAVUNULAMAZ"

Ünlü sanatçı, Gazze'deki durumun kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Gazze'de yaşananlar felaket niteliğinde, savunulamaz ve orantısız" ifadelerini kullandı.

Sivillerin ve çocukların hayatını kaybetmesinin kendisini üzdüğünü söyleyen Sheeran, Batı Şeria'daki gelişmelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"YETERİNCE BİLGİM OLMADIĞINI BİLİYORUM"

Sheeran, yaşananlarla ilgili daha fazla öğrenmeye ve mağdurlara yardımcı olabilecek yollar bulmaya çalıştığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Dinlemeye ve öğrenmeye çalışıyorum çünkü yeterince bilgim olmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında duygulanan Sheeran'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com