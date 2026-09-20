Haberler

Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz Haber Videosunu İzle
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, ABD turnesinde rapçi Macklemore'un "Özgür Filistin" açıklaması sonrası yaşanan tartışmaların ardından çıktığı ilk konserde sahneye yalnız çıktı. Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Sheeran, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı ve "Gazze'de yaşananlar savunulamaz. Artık bu konudaki hislerimi gizleyemem" dedi.

  • Ed Sheeran, ABD turnesi kapsamında Philadelphia'da verdiği konserde Gazze'de yaşananları 'felaket niteliğinde, savunulamaz ve orantısız' olarak nitelendirdi.
  • Sheeran, konser sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.
  • Konser, rapçi Macklemore'un 'Özgür Filistin' açıklamaları nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından Sheeran'ın ilk sahne performansı oldu.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, ABD turnesi kapsamında Philadelphia'da verdiği konserle gündeme geldi. Sheeran'ın sahneye çıktığı konser, Filistin destekçisi grupların stadyum çevresindeki protestoları ve yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde başladı.

Konser, ABD turnesinde yer alan rapçi Macklemore'un "Özgür Filistin" açıklamaları nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından Sheeran'ın ilk sahne performansı oldu.

"ARTIK HİSLERİMİ GİZLEYEMEM"

Konser sırasında dinleyicilerine hitap eden Ed Sheeran, kariyeri boyunca siyasi yorumlardan uzak durmaya çalıştığını söyledi.

Müziğinin ve konserlerinin ayrışmadan çok birlik duygusu üzerine kurulu olmasını istediğini belirten Sheeran, İsrail ve Filistin'deki gelişmelere ilişkin düşüncelerini paylaşmak istediğini ifade etti.

Sheeran, "Bu bir insani mesele ve artık bu konudaki hislerimi gizleyemem" sözleriyle yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR SAVUNULAMAZ"

Ünlü sanatçı, Gazze'deki durumun kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Gazze'de yaşananlar felaket niteliğinde, savunulamaz ve orantısız" ifadelerini kullandı.

Sivillerin ve çocukların hayatını kaybetmesinin kendisini üzdüğünü söyleyen Sheeran, Batı Şeria'daki gelişmelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"YETERİNCE BİLGİM OLMADIĞINI BİLİYORUM"

Sheeran, yaşananlarla ilgili daha fazla öğrenmeye ve mağdurlara yardımcı olabilecek yollar bulmaya çalıştığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Dinlemeye ve öğrenmeye çalışıyorum çünkü yeterince bilgim olmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında duygulanan Sheeran'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com
İran, ABD ile savaşı bitirme şartlarını Katar ve Pakistanlı arabuluculara iletti

İran'dan masaya dönüş sinyali! Şartlarını ABD'ye ilettiler
RAMS Başakşehir kötü gidişatı Gençlerbirliği karşısında sonlandırdı

Gençlerbirliği'ne kabus gibi çöktüler
Yoldan geçen kadına hakaret etti, Atatürk’e küfürler savurdu

Sokakta kadına hakaret etti! Söyledikleri orada bitmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de kan donduran kavga! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Bu neyin öfkesi! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı
Salah, Uğurcan Çakır'ı 85 metre deparla avladı

Haberi okuyanlar ''Bu adam asla 34 yaşında olamaz'' diyor
Hollanda'da halka kritik uyarı: Gıda stokları 3 günde tükenebilir

Market rafları 3 günde boşalabilir! Halka 8 günlük stok çağrısı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı

HSK'nın açığa aldığı savcıdan itiraf: Anlık sinirle gönderdim
Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü

Bakın kaç yıl aradan sonra kırmızı kart gördü
Netanyahu’nun ABD programı değişti: Trump’la görüşme yok, Texas ziyareti iptal

Netanyahu’ya ABD'de soğuk duş: Programı baştan aşağı değişti
Bağcılar'da sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! Bıçağı kullandığı belirlenen şüpheli 15 yaşında çıktı

Sosyal medyada başladı, sokakta bıçakla bitti! Şüpheli 15 yaşında