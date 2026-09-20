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İran, ABD ile savaşı bitirmek için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara iletti

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İran, ABD ile savaşı bitirmek için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara iletti
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile savaşın sona erdirilmesi için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara ilettiğini açıkladı. Rızai, tüm cephelerde savaşın bitmesi ve kaynakların serbest bırakılması gibi üç şart istediklerini belirtti.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "ABD ile savaşın sona erdirilmesi için Katar ve Pakistanlı ara bulucular üzerinden şartlarımızı ilettik" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile devam eden askeri ve siyasi gerilimle ilgili Katar basınına açıklamada bulundu. Rızai, İran'ın Washington yönetimiyle olası müzakerelere ilişkin şartlarını Katar ve Pakistanlı ara bulucular aracılığıyla ilettiğini bildirdi. İran'ın çatışmaların sona erdirilmesi için üç temel şart öne sürdüğünü kaydeden Rızai, "Tahran yönetimi; tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini, İran'ın dondurulmuş kaynaklarının serbest bırakılmasını ve İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılmasını istiyor. Ayrıca Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların da sona ermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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