Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü

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Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken sıra dışı bir görüntü ortaya çıktı. Yağmur sularının etkisiyle yol üzerindeki bir kasis bulunduğu noktadan sürüklenerek yer değiştirdi.

Kentin farklı noktalarında etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Trabzon'da metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşmesi sonucu su baskınları, taşkınlar ve bazı bölgelerde hasarlar meydana geldi.

YAĞMUR SULARI KASİSİ YERİNDEN OYNATTI

Şiddetli yağışın ardından ortaya çıkan görüntüde, yol üzerine yerleştirilen kasisin yağmur sularının etkisiyle bulunduğu noktadan ayrıldığı görüldü.

Normal şartlarda araç hızını azaltmak amacıyla yola sabitlenen kasisin, yoğun su akışı nedeniyle sürüklenmesi dikkat çekti. Olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

TRABZON'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle özellikle Ortahisar ilçesi, Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi bölgelerinde su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, ekipler su tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

Şiddetli yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Yalıncak Mahallesi'nde ise bir istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Trabzon'da yağışların ardından AFAD, belediye, Karayolları, itfaiye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sahada çalışma yürüttü. Su biriken bölgelerde tahliye işlemleri yapılırken, hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com