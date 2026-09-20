Haberler

Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü Haber Videosunu İzle
Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası ilginç bir olay yaşandı. Yağmur sularının etkisiyle yol kenarındaki bir kasis bulunduğu yerden sürüklenerek başka bir noktaya taşındı. Kentte kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları ve ulaşımda aksamalar meydana geldi.

  • Trabzon'da metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşmesi sonucu su baskınları, taşkınlar ve bazı bölgelerde hasarlar meydana geldi.
  • Şiddetli yağış nedeniyle yol üzerindeki bir kasis, yağmur sularının etkisiyle bulunduğu noktadan sürüklenerek yer değiştirdi.
  • Yalıncak Mahallesi'nde bir istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken sıra dışı bir görüntü ortaya çıktı. Yağmur sularının etkisiyle yol üzerindeki bir kasis bulunduğu noktadan sürüklenerek yer değiştirdi.

Kentin farklı noktalarında etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Trabzon'da metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşmesi sonucu su baskınları, taşkınlar ve bazı bölgelerde hasarlar meydana geldi.

YAĞMUR SULARI KASİSİ YERİNDEN OYNATTI

Şiddetli yağışın ardından ortaya çıkan görüntüde, yol üzerine yerleştirilen kasisin yağmur sularının etkisiyle bulunduğu noktadan ayrıldığı görüldü.

Normal şartlarda araç hızını azaltmak amacıyla yola sabitlenen kasisin, yoğun su akışı nedeniyle sürüklenmesi dikkat çekti. Olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

TRABZON'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle özellikle Ortahisar ilçesi, Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi bölgelerinde su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, ekipler su tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

Şiddetli yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Yalıncak Mahallesi'nde ise bir istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Trabzon'da yağışların ardından AFAD, belediye, Karayolları, itfaiye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sahada çalışma yürüttü. Su biriken bölgelerde tahliye işlemleri yapılırken, hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı

Manisa’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 18 kişi yaralandı
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! İHA ve füzelerle başkenti hedef aldılar
Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü

Bakın kaç yıl aradan sonra kırmızı kart gördü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt

Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
Eşref Amca'dan üzen karar! Yavaş adımlarıyla gönüllere taht kuran 97 yaşındaki usta dükkanını kapatıyor

Eşref Amca'dan sevenlerini üzen haber geldi
Abdülkerim Bardakcı: Bu maç bizim için utanç verici

Ağır hezimetin ardından isyan etti
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda
Hollanda'da halka kritik uyarı: Gıda stokları 3 günde tükenebilir

Market rafları 3 günde boşalabilir! Halka 8 günlük stok çağrısı
Kura töreninde korumaları aşan yaşlı amcanın Bakan Kurum’la gülümseten anları

Kimse engel olamadı! Salona koşup Bakan Kurum'un yanına oturdu
İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı

Şampiyonluk ateşini yaktı!