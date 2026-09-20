Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/153745 sayılı soruşturma dosyası kapsamında alınan üç ayrı bilgi sahibi ifadesi, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı.

Dosyaya giren tanık beyanlarında, soruşturmanın mali ve örgütsel boyutunun yanı sıra Süleymanlılar olarak bilinen yapı içerisindeki siyasi yönlendirme iddialarına ilişkin anlatımlar yer aldı.

Tanıklar, seçim dönemlerinde CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu, bu talimatlara uymayan bazı kişilerin ise yapı içerisinde yer alan öğrenci yurtları, camiler, sosyal tesisler ve hatim gruplarından dışlandığını öne sürdü.

"HERKESİN CHP'YE OY VERMESİ İSTENDİ" İDDİASI

Yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten ilk tanık, seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek CHP'ye oy verilmesinin istendiğini iddia etti.

Tanık, söz konusu yönlendirmeye uymayan kişilerin daha sonra yapıya ait olduğu belirtilen öğrenci yurtları, düğün salonları, camiler ve sosyal tesislere alınmadığını öne sürdü.

İfadesinde, bazı kapılara görevliler yerleştirildiğini anlatan tanık, girişine izin verilmediğinde kendisine bunun "büyüğümüzün emri" olarak aktarıldığını ve Alihan Kuriş'in adının verildiğini belirtti.

Tanık ayrıca, bu organizasyonun nasıl kurulduğu veya Alihan Kuriş'in talimatlarının hangi kişiler aracılığıyla aktarıldığı konusunda doğrudan bilgi sahibi olmadığını da ifadesinde kaydetti.

2014 VE 2023 SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İDDİALAR

İkinci tanık ise yapının içerisinde 1968 yılından bu yana bulunduğunu, yaklaşık 10 yıl boyunca talebelik ve hocalık yaptığını anlattı.

Tanık, siyasi yönlendirmelerin tek bir seçim dönemine ilişkin olmadığını öne sürerek 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının desteklenmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu ifade etti.

Aynı tanık, 2023 seçimlerinde de CHP'nin desteklenmesi yönünde yönlendirmeler yapıldığını ve buna sosyal medya üzerinden karşı çıktığını söyledi.

Tanığın beyanına göre, itirazlarının ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi.

"ALİHAN KURİŞ'TEN YASAK GELEBİLİR" DENİLDİĞİ İDDİASI

İkinci tanık, seçimden yaklaşık bir hafta önce bir erkek öğrenci yurdunda yaklaşık 40 kişinin katıldığı bir toplantıya katıldığını anlattı.

Tanık, toplantıda kendisine ısrarla CHP'ye oy vermesinin söylendiğini, bunu kabul etmemesi üzerine ise kendisine "Alihan Kuriş'ten yasak gelebilir" denildiğini öne sürdü.

Seçimden sonraki Kurban Bayramı'nda bayram namazı için yapıya bağlı olduğunu belirttiği bir öğrenci yurduna gittiğini anlatan tanık, kapıdaki görevliler tarafından içeri alınmadığını iddia etti.

Tanık, yasağın kimin tarafından verildiğini sorduğunda kendisine Alihan Kuriş'in adının söylendiğini belirtti.

Ayrıca kendisi ve başka bir kişinin isimlerinin yapı içerisindeki bazı yurtlara ve hatim gruplarına alınmayacak kişiler olarak duyurulduğunu öne sürdü.

"BENİ VE AİLEMİ DIŞLADILAR" İFADESİ

İkinci tanık, siyasi tercihlerini açık şekilde ifade etmesinin ardından kendisinin ve ailesinin dışlandığını iddia etti.

Tanık, çevresindeki bazı kişilerin kendilerinden uzaklaştırıldığını, farklı bölgelerdeki yöneticiler arasında kendisi hakkında "itaatsiz" şeklinde değerlendirmeler yapıldığını ve bu durumun başka şehirlerdeki mensuplara aktarıldığını öne sürdü.

ÜÇÜNCÜ TANIKTAN "LİSTE" İDDİASI

Üçüncü tanık da yıllarca Süleymanlılar olarak bilinen yapının yurt ve kurslarına gittiğini, geçmişte bağışlarda bulunduğunu anlattı.

Tanık, 2002 yılından sonra siyasi olarak AK Parti'yi desteklemeye başladığını, yaklaşık 20 yıl önce yapı içerisindeki bazı üst düzey kişilerin CHP'yi desteklediğini ve AK Parti'yi destekleyen bazı kişilerin dışlandığını iddia etti.

Manavgat'taki bir öğrenci yurduna düzenli gittiği dönemde yaşadıklarını anlatan tanık, bir görevlinin elindeki listeden kendisinin ve bazı kişilerin isimlerini okuyarak siyasi görüş farklılığı nedeniyle yurtlara girişlerinin yasaklandığını söyledi.

Tanık, listenin doğrudan kim tarafından hazırlandığını görmediğini belirtirken, yapının hiyerarşik yapısı nedeniyle kararın Alihan Kuriş'ten geldiğini düşündüğünü ifade etti.

"ABİMİZİN TALİMATI" İDDİASI

Üçüncü tanığın ifadesinde, seçim dönemlerinde bazı yurt görevlilerinden "Abimizin talimatıdır" ve "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" şeklinde ifadeler duyduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Tanık, yapı içerisinde "abi" ve "büyüğümüz" ifadelerinin bazı yöneticiler veya Alihan Kuriş için kullanıldığını, yerel yöneticilere aktarılan talimatların da aynı ifadelerle mensuplara bildirildiğini iddia etti.

ÜÇ TANIK İFADESİNDEKİ ORTAK İDDİALAR

Üç ayrı tanığın birbirinden bağımsız ifadelerinde ortak olarak; seçim dönemlerinde siyasi yönlendirme yapıldığı, bu yönlendirmelere uymayan kişilerin bazı yurt ve dini-sosyal faaliyetlerden dışlandığı, yasakların ise yapı içerisindeki hiyerarşik bir talimat olarak aktarıldığı yönünde iddialar yer aldı.

Tanıklardan biri kendisine yasak kararının Alihan Kuriş tarafından verildiğinin söylendiğini aktarırken, bir diğeri aynı ismin görevliler tarafından kendisine iletildiğini beyan etti.

Üçüncü tanık ise kararın Alihan Kuriş'ten geldiğini doğrudan görmediğini, ancak yapının hiyerarşik yapısına dayanarak bu kanaate vardığını ifade etti.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com