ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

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ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, Karayipler’de gerçekleştirilen bir operasyonda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir teknenin hedef alındığı bildirildi.

TEKNEYE SALDIRI DÜZENLENDİ

SOUTHCOM’un açıklamasında, Karayipler’deki bir kaçakçılık rotasında karteller adına uyuşturucu taşıdığı tespit edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtildi.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

ABD ordusu, söz konusu teknenin hangi kartelle bağlantılı olduğu, operasyonun hangi unsurlar tarafından gerçekleştirildiği ve saldırının detaylarına ilişkin ise daha fazla bilgi paylaşmadı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA KARŞI OPERASYONLAR SÜRÜYOR

ABD Güney Komutanlığı, özellikle Karayipler ve Latin Amerika çevresindeki deniz rotalarında uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine karşı operasyonlar yürüttüğünü belirtiyor. Son operasyonun da bu kapsamda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı