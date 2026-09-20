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Japonya Sahil Güvenliği, Kuzey Kore'nin füzesinin balistik olduğu şüphesini bildirdi

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını bildirdi. Japon basınına göre Japonya Sahil Güvenliği de füzenin balistik olduğundan şüphelenildiğini ve fırlatıldıktan kısa süre sonra düştüğünü açıkladı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığının tespit edildiği belirtilirken, fırlatılan cismin niteliğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Japonya'dan açıklama

Japon basınına göre, Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore'nin "balistik füze olduğundan şüphelenilen" bir füze fırlattığını açıkladı.

Açıklamada, füzenin fırlatılmasından kısa bir süre sonra düştüğü belirtildi.

Güney Kore, 12 Eylül'de, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne bir dizi kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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