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Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

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Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada Haber Videosunu İzle
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada
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ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'ın Riyad kentine yönelik saldırısının ardından Camp David ziyaretini yarıda keserek Beyaz Saray'a döndü. Washington yönetiminin, Yemen'deki Husilere karşı olası askeri seçenekleri değerlendirdiği ve güvenlik toplantıları gerçekleştirdiği bildirildi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'deki hafta sonu programını yarıda keserek Beyaz Saray'a döndü.
  • Trump'ın dönüş kararı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırı girişiminin ardından alındı.
  • ABD yönetimi, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik olası operasyon ihtimalini değerlendiriyor.

Abd Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da artan gerilimin ardından program değişikliğine gitti. Trump, hafta sonu için bulunduğu Camp David'den erken ayrılarak Beyaz Saray'a döndü.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump'ın dönüş kararı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısının ardından alındı. ABD yönetiminin, saldırıya verilebilecek karşılık seçenekleri üzerinde çalıştığı belirtildi.

RİYAD SALDIRISI SONRASI WASHINGTON HAREKETE GEÇTİ

Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırı girişimi, bölgede yeni bir gerilim dalgasına yol açtı. Suudi Arabistan makamları, saldırıda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Husiler ise saldırının ardından yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan'daki bazı stratejik noktaları hedef aldıklarını duyurdu. Örgüt, operasyonun ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulunurken, Suudi yetkililer saldırının etkilerinin sınırlı kaldığını bildirdi.

HUSİLERE KARŞI ASKERİ SEÇENEK MASADA

ABD yönetiminin, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik olası operasyon ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı. ABD Başkanı Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle görüşmeler yaptığı ve farklı senaryoların ele alındığı ifade edildi.

Washington daha önce de Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları ve bölgedeki faaliyetleri nedeniyle çeşitli askeri seçenekleri gündemine almıştı. Ancak ABD tarafından henüz yeni bir operasyon kararı açık şekilde duyurulmadı.

BEYAZ SARAY'DA GÜVENLİK TOPLANTILARI YAPILDI

Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ardından güvenlik ekibiyle toplantılar gerçekleştirildiği bildirildi. ABD yönetiminin, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve bölgedeki Amerikan unsurlarının korunmasına yönelik gelişmeleri değerlendirdiği kaydedildi.

Ortadoğu'da ABD-İran geriliminin sürdüğü bir dönemde gerçekleşen Husi saldırısı, Yemen'in yeniden bölgesel çatışmaların merkezlerinden biri olabileceği değerlendirmelerine neden oldu.

GÖZLER TRUMP'IN VERECEĞİ KARARDA

Trump'ın Camp David programını yarıda keserek Washington'a dönmesi, ABD'nin Husilere yönelik politikasında yeni bir aşamaya geçilip geçilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

ABD yönetiminin önümüzdeki süreçte atacağı adımlar, hem Yemen'deki dengeler hem de Körfez bölgesindeki güvenlik durumu açısından yakından takip ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Yeni bir Vietnam'a hazırız.

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