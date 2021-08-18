VALORANT Ajanları tam liste! VALORANT kaç tane ajandan oluşuyor?

Yayınlanmış olan VALORANT ajanlarına ve yeteneklerine göz atıyoruz!

2020 yılının Haziran ayından beri oyuncuların hayatında büyük bir yer edinen tarafı ile de sık sık gündemimizde. VALORANT Champions tour heyecanı devam ederken, biz olayın en başına dönerek VALORANT ajanları konusuna derin bir giriş yapalım.

2021 yılının Ağustos ayı itibari ile oyunda oyuncuların seçebileceği toplamda 17 farklı ajan bulunuyor. Bu ajanların her biri kendine özel yeteneklere sahipken, belirli silahlar da tüm ajanlar tarafından ortak olarak kullanılabiliyor.

Biz de bu yazımızda VALORANT ajanları ve bu ajanların yeteneklerine göz atarken, çıkış tarihi ve sayısı gibi merak edilen diğer detaylara da göz atıyor olacağız.

VALORANT Ajanları

Astra

Bir Kontrol Uzmanı olan Astra hakkında oyuna yeni eklenen ajanların arasında yer alıyor denebilir. VALORANT dünyasına Gana'dan katılan ajan, özellikle daha stratejik adımlar atmak isteyen oyuncuların tercihi.

Astra Yetenekleri

(Q) Nova Darbesi

Astral Yolcu halindeyken yıldız yerleştirip, patlatarak Nova Darbesi oluşturmak için bir yıldızı etkinleştirmeniz gerekiyor. Nova Darbesi kısa bir süre güç topladıktan sonra patlayarak etki alanı içindeki tüm oyuncuları sersemletiyor.

(E) Yıldız Bulutu

Astral Yolcu halindeyken yerleştirdiğiniz yıldızı aktifleştirerek bir duman veya kendine has adı ile Yıldız Bulutu oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca bir yıldızı F tuşundaki Kozmik Çözünüm ile geri aldıysanız kısa süre sonra tekrardan kullanabilirsiniz.

(C) Çekim Alanı

Diğer yeteneklerde olduğu gibi Çekim Alanı yeteneğinde de Astra'nın yerleştirdiği yıldızlar etkinleştirilerek, etki alanı içindeki oyuncular merkeze çekiliyor ve oluşan patlama ile içerideki oyuncular savunmasız hale getiriliyor.

(X) Astral Yolcu/ Kozmik Ayrım

Sol tık ile etkinleştirilen Astral Yolcu halinde diğer yetenekleri kullanmak için gerekli olan yıldızlar yerleştirilebiliyor. Ayrıca ajanın X yeteneğinin bir diğer özelliği VALORANT tarafından şöyle aktarılıyor: "Astral Yolcu halindeyken İKİNCİL ATIŞ tuşuna basarak nişan al ve TEMEL ATIŞ tuşuna basarak iki konum seç. Seçtiğin bu iki nokta arasında sonsuz bir Kozmik Ayrım bağlantısı oluşur. Kozmik Ayrım mermileri engeller ve sesleri büyük oranda bastırır."

Breach

Oyuna eklenen ilk ajanlardan biri olan Breach, görünüşü ile ben tank'ım diyor. İsveçli ajan oyunda öncü rolünü üstlenerek rakip ile ilk karşı karşıya gelen ajanlardan biri.

Breach Yetenekleri

(Q) Göz Kamaştıran

Kuşandığınız kör edici yük ile bir atış yaptığınızda, yük duvarların içerisinden geçerek patlar. Patlayan yüke bakan düşmanlarınız ve dostlarınız belirli bir süre kör oluyor.

(E) Fay Hattı

Kuşandığınız sismik darbenin mesafesini sol tık ile ayarlamanızın ardından tuşu bıraktığınızda bir sismik darbe ortaya çıkıyor. Etki alanında ve alan hattı üzerinde kalan tüm oyuncular sarsılır.

(C) Artçı Sarsıntı

Fay Hattı'nın ardından Artçı Sarsıntı geliyor. Kuşandığınız duvar içinden geçebilen termonükleer yük ile ateş etmenizin ardından belirli bir süre içerisinde patlama alanındaki rakipleriniz hasar alıyor olacak.

(X) Zelzele

Ajanın son yeteneğinde ise Breach yüklendiği yük ile koni şeklindeki bir alandaki yakalanan herkesi sarsar ve havaya savurur.

Brimstone

Brimstone da aynı Breach gibi ismi ve görüntüsü ile oldukça sağlam olduğunu belli eden ajanlardan. Kontrol Uzmanı rolünde yer alan ajan Amerika Birleşik Devlet'lerinden VALORANT arenasına katılıyor.

Brimstone Yetenekleri

(Q) Yakıcı

Bir yangın bombası atar kuşanıp ateşlediğinizde bomba düştüğü yerde patlıyor ve çevresini yakarak belirli bir alan içerisindeki rakipleri yakmaya başlıyor.

(E) Dumanlı Hava Sahası

Kuşandığınız Taktik Harita üzerinden sis bombalarının ineceği yerleri seçiyorsunuz. Alternatif atış tuşu ile onayladığınızda rakiplerinizi engellemenizi sağlayacak dumanlar haritaya inmiş olacak.

(C) Kuvvet İşareti

Kuvvet İşaretini Brimstone'un önüne attığınız zaman kuvvet işareti oyunculara Seri Atış sağlayan bir alan oluşturur.

(X) Uydu Saldırısı

Kuşandığınız Taktik Harita üzerinden seçtiğiniz bir alana kısa süre sonra bir uydu saldırısı gerçekleşerek alan içerisindeki rakiplerinize oldukça büyük hasarlar veriyor.

Cypher

Faslı bir bilgi uzmanı olan Cypher, rakiplerinin haritada saklanmasına izin vermiyor.

Cypher Yetenekleri

(Q) Siber Kafes

Fırlattığı siber kafes ile Cypher, içinden geçen düşmanların görüşünü engelleyen ve onları yavaşlatan bir alan oluşturur.

(E) Gizli Kamera

Yerleştirdiği kamerayı kullanan Cypher, rakiplerine bir iğne fırlatarak yerlerini ortaya çıkarır.

(C) Bubi Tuzağı

Yerleştirdiği bubi tuzağı ile yakalanan rakipler cihazı zamanında yok edemedikleri takdirde kısa süre içinde kısıtlanır, açığa çıkar ve sarsılırlar.

(X) Nöron Hırsızı

Cypher ölü bir düşman üzerinde kullandığı ulti yeteneği ile hayatta olan diğer tüm düşmanların konumunu ortaya çıkarıyor.

Jett

Güney Koreli bir ajan olan Jett, oyuncular tarafından genellikle düellocu rolü nedeniyle tercih ediliyor. Oldukça hızlı ve yerinde duramayan karakteri ile bilinen ajan, özel yetenekleri ile de cNed gibi profesyonel oyuncuların ilk tercihi haline gelmiş durumda.

Jett Yetenekleri

(Q) Hafifle

Hafifle isimli ilk yeteneği ajanı yukarı dopru fırlatarak rakiplerine karşı daha iyi pozisyonlar almasına yardım ediyor.

(E) Rüzgar Gibi

İkinci yetenek Rüzgar Gibi ise Hafifle'ye oldukça benziyor. E tuşundaki yetenek ile Jett daha ileri bir noktaya atılabiliyor. Fakat bu yetenekte dikkat edilmesi gereken nokta karakterin hareket edip etmediği. Jett hareket ediyorsa fırladığı yön de bu yöne pararel olarak değişiyor. Eğer etmiyorsa ajan ileri doğru fırlamış oluyor.

(C) Duman Bulutu

Ajanın üçüncü yeteneği Duman Bulutu Counter Strike oyuncularının "Sis atma" söylemini VALORANT'a ekliyor. Kullanıldığı zaman bir duman bulutu oluşturan yeteneğe ayrıca falso da verebiliyorsunuz.

(X) Keskin Fırtına

Keskin Fırtına isimli son yetenekte ise ajan bıçaklarını kuşanıyor. Oyuncular ister teker teker, isterse tüm hançerlerini rakiplerinin üzerine gönderebiliyor.

KAY/O

Oyunun en yeni ajanlarından biri olan KAY/O, özellikle görüntüsü ile Robocop'ı andırıyor. Düşmanlarının yeteneklerini etkisiz hale getirebilen ajan, karşısındaki oyuncuları her an tedirgin edebilecek bir yapıya sahip.

KAY/O Yetenekleri

(Q) FLAŞ/Bellek

FLAŞ/Bellek yeteneği ile KAY/O bir el bombası atarak, bombanın patladığı etki alanı içerisindeki herkesi kör edebiliyor.

(E) SIFIR/Noktası

Ajanın SIFIR/Noktası isimli E yeteneğinde bir bıçak fırlatıyor. Fırlatılan bıçak isabet ettiği ilk yüzeyde patlayarak belirli bir menzil içerisindeki rakiplerinin yeteneklerini sindiriyor.

(C) PARÇA/Tesirli

Ajan kuşandığı şarapneli fırlatarak birbirini tetikleyen patlamalar yaratır ve etki alanı içerisindeki rakiplere zarar verir.

(X) İPTAL/Komut

KAY/O ulti yeteneği ile kendini aşırı yükleyerek kısa süre içerisinde enerji dalgaları yaymaya başlar. Etki alanı içerisindeki rakipler belirli bir süre boyunca yeteneklerini kullanamaz hale gelir.

Killjoy

Oyunun renkli karakterlerinden biri olan Killjoy mücadeleye Almanya'dan katılıyor. Kendi cihazlarını ürettiği belirtilen ajan mücadele sırasında ayrıca robotlardan da yardım alıyor.

Killjoy Yetenekleri

(Q) Alarm Botu

Alarm Botu ile Killjoy bir robot gönderir. Ajanın gönderdiği robot eğer menzili içerisinde bir rakip ajan bulursa onu belirli bir süre savunmasız hale getirir.

(E) Taret

Ajanın yerleştirdiği taret 180 derecelik bir alan içerisindeki düşmanlara otomatik olarak ateş etmeye başlar.

(C) Nanosürü

Nanosürü yeteneği ile Killjoy bir bomba fırlatır ve fırlattığı bomba bir yere çarptığı anda gizleniyor. Nanosürüyü serbest bırakmak için ise aynı tuşa tekrardan basmak yeterli oluyor.

(X) Tecrit

Ajanın ultisinde ise bir tecrit cihazı yerleştiriyoruz. Yerleştirilen cihazın hazırlık süresinin sona ermesinin ardından etki alanında kalan düşmanların hepsi alıkoyulur. Ayrıca bu cihaz diğer oyuncular tarafından yol edilebilir durumda.

Omen

Kontrol uzmanı rolüne sahip Omen, bir hayalet!

Omen Yetenekleri

(Q) Paranoya

Paranoya yeteneği ile Omen ileri fırlayarak hem duvarlardan geçebiliyor hem de dokunduğu herkesin görüşünü kısıtlıyor.

(E) Karanlık Örtü

Bir gölge küresi kuşanıp fırlattığınız zaman görüş kısıtlayan uzun süreli bir gölge küresi oluşturur.

(C) Gizli Adım

Gölge yürüyüşü yeteneğinin kuşanılıp bir konum seçilmesinin ardından kısa bir süre sonra işaretli konuma Omen ışınlanabiliyor.

(X) Gölgelerin İçinden

Ajanın ulti yeteneğinde ise taktik harita kuşanıldıktan sonra seçilen konuma ışınlanmak için ateş edilebilir fakat ışınlanma sırasında gölge suratine bürünen Omen düşmanları tarafından hasar alabilir durumda oluyor.

Phoneix

Birleşik Krallık'ten gelen Phoneix, düellocu rolü ile özellikle hasar odaklı oynayan oyuncuların tercihi.

Phoneix Yetenekleri

(Q) Falso

Kuşanılan işaret küresi ateş ederseniz sola, alternatif atışa tıklarsanız ise sağa gidiyor. Patlayan küre onu gören tüm oyuncuları kör ediyor.

(E) Yakar Top

Kuşandığınız alev topu belli bir sürenin ardından veya yere değmesinin ardından patlar ve alev bölgesi içerisinde kalan düşmanlara hasar verir.

(C) Ateşten Duvar

Ateş tuşu ile kullanabileceğiniz Ateşten Duvar, içinden geçenlerin görüşünü engelliyor ve onlara hasar veriyor. Eğer ateş tuşuna basılı tutarak kullanırsanız ise bu duvara yön verebilirsiniz.

(X) Yakardöner

Phoneix'in ultisinde ise ajan bulunduğu konumu işaretlemesinin ardından ölmesi veya ultinin etkisinin sona ermesi ile birlikte dolu can ile birlikte tekrardan doğuyor.

Raze

Brezilya'dan gelen Raze, bir başka düello şampiyonu. Agresif oyun tarzını benimseyen oyuncuların ilgisini daha çok çekecek olan Raze, Clay kod adı ile de biliniyor. Eğer Raze ile karşı karşya gelirseniz hızlı olun, yoksa o sizi bombalamaya başlayacak.

Raze Yetenekleri

(Q) Patlayıcı Çanta

Patlayıcı Çanta ile Raze, yere yapışan bir çanta fırlatıyor. Yere yapışan çanta tekrardan kullanıldığı zaman çevresindeki rakiplere hasar veren bir yapıya sahip. Ayrıca Raze eğer bu patlama sonucunda fazla yükseğe fırlatılırsa hasar alabiliyor.

(E) Renk Tesirli Bomba

Ajanın ikinci yeteneğini paarça tesirli bir el bombası olarak tanımlayabiliriz. Renk Tesirli Bomba'yı fırlatmanızın ardından patlayınca daha küçük bombalar ile rakibinize hasar vermeye devam ediyor.

(C) Bombot

Raze'in C yeteneği Bombot ile düşmanlarınızın baş belası olacak bir Drone'u ortalığa salıyorsunuz Düz bir rotada ilerleyen Drone, rakibinizi görürse kitleniyor ve peşinden kovalamaya başlıyor. Eğer rakibinizin yakınına gelirse patlayarak hasar veriyor.

(X) Nefes Kesen

Son ve en güçlü denebilecek yeteneğinde Raze bir roketatar kullanmaya başlıyor. Temas ettiği kişilere oldukça fazla hasar veren roket, ayrıca Raze'i de bir miktar geriye itiyor.

Reyna

Düellocu bir ajan olan Reyna'nın hikayesi Meksika'da başlıyor. Riot Games tarafından belirtilene göre Reyna teke tek çatışmalarda düşmanını ezer ve aldığı her skorla daha da coşar.

Reyna Yetenekleri

(Q) Sömür

Reyna'nın öldürdüğü düşmanlar, arkalarında 3 saniyeliğine Ruh Küreleri bırakıyor. ruh küresi hemen tüketilirse Reyna'ya can yenileme hızı kazandırıyor.

(E) Azlet

Bir ruh küresini Azlet yeteneği ile tükettiğinde ajan kısa süreliğine saydamlaşır.

(C) Kem Göz

Reyna kuşandığı küreyi fırlatarak ona bakan tüm düşmanlarının uzak mesafeyi görmesini engelliyor. Fakat buradaki önemli nokta, kürenin düşmanlar tarafından yok edilebilir olması.

(X) İmparatoriçe

Ajan ulti yeteneğinde ise bir coşku haline geçiyor. Bu halde ajanın atış, kuşanma ve doldurma hızı ciddi şekilde artıyor, ayrıca her düşman öldürmesi ultinin süresini artırıyor.

Sage

Yarışmaya Çin'den katılan Sage, sadece ulti yeteneği ile bile diğer şampiyonlardan kendini ayırmayı başarıyor.

Sage Yetenekleri

(Q) Yavaşlatan Küre

Yavaşlatan Küre yeteneği ile Sage yere temas ettiğinde patlayan bir küre fırlatıyor. Küre patladığı alanı kaplayarak oyuncuları yavaşlatan bir etkiye sahip oluyor.

(E) Can Küresi

E yeteneğinde hasar almış bir takım arkadaşınızı belirli bir süre içerisinde iyileştirebiliyorsunuz. Ayrıca bu yeteneği Sage kendi üzerinde de kullanabiliyor.

(C) Bariyer Küresi

C yeteneği ile Sage rakiplerinin geçişini büyük ölçüde engelleyen bir bariyer oluşturabiliyor. Bu bariyer belirli bir seviyede hasar aldıktan sonra kırılabiliyor.

(X) Diriliş

Sage ulti yeteneğinde ölmüş bir arkadaşını kısa süre içerisinde tam can ile hayata döndürebiliyor.

Skye

Öncü rolündeki Skye, Avustralya'dan yanında vahşi hayvan ordusu ile birlikte geliyor. Sevilen ajan vahşi hayvanları ile hem düşmanlarına hasar verebiliyor hem de dostlarını iyileştirebiliyor.

Skye Yetenekleri

(Q) Av Peşinde

Kuşanıp saldığı ve kontrol etmeye başladığı Tazmanya kaplanı figürü ile Skye, düşmana yaklaştığında ileri atılarak sarsıcı bir patlamaya yol açıyor.

(E) Kılavuz Işık

Gönderdiği şahin ile ajan hem düşman olup olmadığını, hem de şahini kör eden bir bombaya çevirerek atış avantajı sağlayabiliyor.

(C) Doğanın Şifası

Doğanın şifası yeteneği ile Skye, menzili içerisindeki dostlarını iyileştirebiliyor.

(X) İzsürenler

Ulti yeteneğinde Skye'ın fırlattığı İzsüren figürü, en yakındaki üç düşmanın peşine düşecek İzsüren fırlatıyor. Bu İzsüren'ler rakibe ulaştığında rakibin görüşü kısıtlanıyor.

Sova

VALORANT ajanları arasında tam bir keskin nişancı olan Sova oyuna Rusya'dan geliyor.

Sova Yetenekleri

(Q) Şok Oku

Fırlatılan şok oku bir noktaya çarpmasının ardından patlayarak belirli bir alan içerisindeki rakiplere hasar verir.

(E) Keşif Oku

Fırlatılan ok, bir çizgide ilerler ve çarpışma anından sonra görüş hattı yakınında kalan düşmanların konumunu ortaya çıkarır.

(C) Baykuş Dron

Aktif hale getirilen dronu kullanan ajan, drone aracılığı ile iğne fırlattığı bir rakibin ortaya çıkmasını sağlayabiliyor.

(X) Avcı'nın Hiddeti

Sova attığı 3 delici ok ile duvarları bile delebiliyor.

Viper

Kontrol uzmanı olan Viper, yeşil renginden oyuncuları nefret ettirmek için geliyor.

Viper Yetenekleri

(Q) Zehir Bulutu

Q yeteneği ile Viper bir salgılayıcı fırlatarak belirli bir alana zehirli bir duman bulutu yayıyor. Duman bulutunun süresinin sona ermesinin ardından salgılayıcı yerden alınarak tekrardan kullanılabiliyor.

(E) Zehir Perdesi

Gaz salgılayıcı fırlatıcı ile ajan bu sefer birden fazla salgılayıcı fırlatarak bir hat üzerinde perde oluşturur.

(C) Asit Havuzu

Fırlattığı kimyasal kapsül ile Viper, belirli bir alana etki eden bir kimyasal reaksiyon oluşturur.

(X) Viper'ın İni

Ulti yeteneğinde ajan etrafında her yöne doğru kimyasal bir bulut oluşturarak içinde kalan oyuncuların görüşünü kısıtlar ve azami canlarını azaltır.

Yoru

VALORANT ajanları konusunda listemizin son sırasında ise Yoru yer alıyor. Düellocu rolündeki Japon ajan, düşmanlarının etrafına sinsice sızıyor.

Yoru Yetenekleri

(Q) Kör Nokta

Kör Nokta yeteneği ile fırlattığınız parça, sert bir yüzeye çarptığı zaman patlayarak rakipleri kör eden bir ışık saçar.

(E) Çatkapı

Yoru kuşandığı boyut geçidi küresini fırlatmasının ardından alt. atış tuşu ile yerleştirir ve tekrardan alt. atış tuşunu kullanarak kürenin konumuna ışınlanır.

(C) Fake At

Ayak seslerini taklit eden bir yanılsama ateşleyen ajan rakiplerinin kafasını karıştırıyor.

(X) Boyutlararası Geçiş

Kuşandığı maske ile Yoru başka bir boyuta geçerek düşmanlar tarafından görünmez hale geliyor. Ateş ettiği zaman ise bu yeteneğin etkisi sona eriyor.

Kaç Tane VALORANT karakteri var?

İlk olarak 2 Haziran 2020'de piyasaya sürülen FPS oyunu VALORANT içerisinde 2021'in Ağustos ayı itibari ile toplamda 17 farklı ajan yer alıyor. Bu ajanların bazıları oyunun beta sürümü yani neredeyse başlangıcından beri oyunda yer alırken, bazıları geçtiğimiz bir yıl içerisindeki süreçte çeşitli güncellemeler ile oyun eklendi.

VALORANT Ajan Çıkış Tarihleri

Brimstone, Viper, Omen, Cypher, Sova, Sage, Phoneix, Jett, Raze ve Breach gibi ajanlar oyuna Beta sürecinde eklenen şampiyonlar arasında yer aldığı için ilk eklenen şampiyonlardan sayabiliriz. Daha sonraki zamanlarda gelen güncellemeler ile oyuna eklenen şampiyonların sırası ise şöyle:

Reyna - 1.0 Güncellemesi - 1 Haziran 2020

Killjoy - 1.05 Güncellemesi - 4 Ağustos 2020

Skye - 1.11 Güncellemesi - 27 Ekim 2020

Yoru - 2.0 Güncellemesi - 12 Ocak 2021

Astra - 2.04 Güncellemesi - 2 Mart 2021

KAY/O - 3.0 Güncellemesi - 22 Haziran 2021

Kaynak: Playerbros