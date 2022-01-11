VALORANT 4.0 Yama Notları

Valorant Yardımcı İletişim Uzmanı Jeff Landa, yeni yama ile gelecek olan yenilikleri açıkladı! VALORANT 4. Bölüm'e ile geçiş ile beraber oyunda birçok değişiklik yaşanacak. Bu değişikliklerden en büyüğü yeni ajan Neon'un oyuna eklenmesi. Bind ve Breeze haritalarındaki değişikliklerin yanı sıra Dereceli Sıra ile ilgili yeni düzenlemeler ve silah düzenlemelerinin detayları, Jeff Landa'nın açıklamaları ile haberin devamında!

Yeni ajan Neon, yepyeni Savaş Bileti ve kaplama setinin yanı sıra 4.0 Yaması gölgelerin içindeki bazı silahları gün yüzüne çıkarıyor, diğer silahları biraz dizginliyor ve yakın dövüşü geliştiriyor. Bind ve özellikle Breeze'de, saldıran/savunan taraflar arasındaki dinamikleri düzenleyecek bazı bölge değişiklikleri yapıldı. Derecelide oynamak için ulaşılması gereken bir hesap seviyesi sınırı getirildi.

AJAN GÜNCELLEMELERİ

Neon ajan kadrosuna dahil oluyor!

Yeteneklerini playvalorant.com ajanlar sayfasında bulabilirsiniz.

Tanıtım videosunu izleyin, güzel şarkısı günlerce kafanızda çalacak.

SİLAH GÜNCELLEMELERİ

YAKIN DÖVÜŞ

Yakın dövüş silahıyla hedef almak çok zor olduğu için ona bel bağlamak pek mümkün olmuyordu. Bu yüzden, sağ ve sol tıkla yapılan yakın dövüş saldırılarını daha tutarlı bir hale getirdik.

Sağ tıkla yapılan saldırıların isabet alanı artık 1,5 kat daha fazla. Sol tıkla yapılan saldırıların isabet alanı artık sağ tıka göre daha büyük ve biraz daha uzun bir menzile sahip.

Bıçak saldırılarının merkezine daha yakın olan hedefler ilk önce isabet alacak. Böylece, hala isabetli saldırılar yapabilirsiniz.

Bonus: Artık bıçaklarla duvarlara saldırdığınızda duvarda anında bıçak izleri göreceksiniz (bu istemci tarafında hesaplanıyor).

SPECTRE

Spectre'ın çok yönlülüğünden memnunuz fakat uzun menzilli çatışmalarda fazla iyiydi ve esas amacını oluşturan yakın menzilde hareket ederek yapılan atışlarda daha da iyi performans gösteriyordu. İsabetlilik hata payının daha erken devreye girmesi ve yatay düzlemde daha fazla kayma olması, uzun menzilde skor almak için etrafı taramayı biraz zorlaştıracak diye umuyoruz. Aynı şekilde, yakın mesafede taramanın etkili olması için silahı daha iyi kontrol etmeniz gerekecek.

Atış hata payı, silahla tararken daha erken aşamalarda devreye girecek.

Örneğin, ateşlenme sırasına göre 4., 7. ve 10. mermilerde hata payının devreye girmesi yerine artık 3., 6. ve 8. mermilerde hata payı devreye girecek.

Koşarken/zıplarken/tırmanırkenki dikey ve yatay geri tepme çarpanları arttı: 1,25 >>>1,5

Tararken yatay sapmadan korunan mermi sayısı azaldı: 8 mermi >>>5 mermi

Yatay sapmanın devreye girme süresi azaldı: 0,24 sn >>>0,18 sn

Silahla tararken yatay sapma artık çok daha hızlı devreye girecek. Başka bir deyişle, yatay sapmayla daha sık karşılaşacaksınız.

ARES

Spectre'a gelen düzenlemelerle birlikte Ares'in oyuncuya verdiği hissi ve gücünü biraz daha arttırmak ve onu aynı bedel kademesindeki diğer silahların gölgesinden kurtarmak istedik.

Döner şarjörün hazırlanma süresi kaldırıldı.,

Atış hızı arttı: 10 >>>13

GUARDIAN

Guardian'ın kendisi gibi tam otomatik silahlara bakınca atış hızı hata payına ihtiyacı olmadığını düşündüğümüz için bunu kaldırıyoruz. Silahın sapmaya başlamasından önce bir mermi daha atabilmesi, tekli atışlar yapıldığında silahın daha etkili olmasını sağlayacak ve savaşlardaki genel verimliliğini arttıracak.

Yakınlaştırarak nişan alırkenki atış hızı hata payı kaldırıldı.

Silah toparlanma aşamasına geçmeden önce fazladan bir mermi daha atabilecek.

BULLDOG

Daha ucuz fakat çok yönlü bir tüfeğe ihtiyacınız olduğu durumlarda size daha iyi bir silah seçeneği sunabilmek adına Bulldog'a bir güzellik yaptık.

Nişansız atış hızı arttı: 9,5 >>>10

Seri atış toparlanması iyileştirildi: 0,4 >>>0,35

Her silahta, kendi silah yenilenme süresi tamamlanmadan tekrar ateş edildiğinde isabetsizlik etkisi gerçekleşir. Toparlanma süresinin azalmasıyla birlikte seri atış verimliliği artmalı.

HARİTA GÜNCELLEMELERİ

BIND

(yeni hali için sola kaydırınız)

A Kısa'daki iki kutunun pozisyonu değiştirildi. Böylece, saldıranların yaklaşmasını biraz fazla zorlaştıran, çok güçlü bir tek taraflı duman atma pozisyonu kaldırılmış oldu.

Gözcüler hala bu alanı tıkayabilecek fakat yeni yerleşim sayesinde saldıranların bastırma seçenekleri biraz daha artmış olacak.

(yeni hali için sola kaydırınız)

Ayrıca, ilk bakışı atarken stratejinizi çeşitlendirecek küçük bir bank ekledik.

BREEZE

(yeni hali için sola kaydırınız)

A Ana'daki kapı genişletildi ve 50/50 oranla seçim yapmanıza sebep olan durumlar (rakibin bulunabileceği iki konumdan birini seçmeniz gereken yerler) kaldırıldı.

Bu değişiklik A Ana'da oynayan savunanlara biraz daha seçenek sunacak. Ayrıca, mağaraya girerken veya mağaradan çıkarken 50/50 ihtimalle biriyle karşılaşma oranını ortadan kaldırarak püskürtme sırasında daha metodik oynamanıza ortam sağlayacak.

(yeni hali için sola kaydırınız)

Mağaraya üst üste duran iki kutu eklendi.

Bu yenilik mağaraya doğru bastıran saldıranlar için bir nebze siper görevi görürken bölgeyi geri almaya çalışan savunanlara daha fazla seçenek tanıyacak.

(yeni hali için sola kaydırınız)

A Bölge'nin arkasındaki siper yeniden düzenlendi ve havuz karşısındaki duvara kadar genişletildi.

Bu siper düzenlemeleri savunanların geri çekilebileceği daha güvenli bir alan ve bölgeyi geri almaya çalışırken daha fazla siper görevi görecek. Havuzun genişlemesi bu alanda oynamayı daha rahat hale getirecek.

Spike yerleştirme alanı da havuzun yeni şekline uygun olacak şekilde düzenlendi.

(yeni hali için sola kaydırınız)

Orta'daki kavisli duvar düzenlendi (kolonun sol altındaki pürüzlü yüzey)

Bu değişiklik alanı sadeleştirecek ve ilave kuytuyu ortadan kaldıracak.

(yeni hali için sola kaydırınız)

B Bölgesi'ndeki sütuna siper eklendi, bölgenin arkası yeni bir duvarla kapatıldı ve B Duvar'a üst üste duran kutular eklendi.

Sütuna eklenen yeni siper, Spike yerleştirme öncesi ve sonrası için yeni fırsatlar sunacak.

Bölgenin arkasına yapılan düzenleme, oyuncuların kafasını çıkartarak kullandığı B Ana'ya kadar uzanan görüş açısını engelleyecek ve oyunculara kullanabilecekleri yeni bir siper olacak. Bu yeni siper geri çekilirken veya bölgeyi geri alırken de işe yarayacak.

Yeni kutu yığını B Ana'daki bazı görüş açılarını sınırlayacak, bölgeyi tutarken veya geri alırken yeni seçenekler sunacak ve ince duvarlar etrafında dönen tuhaf çatışmaları sonlandırmaya yardımcı olacak.

B'deki kapı tamamen kapanmadığı veya açılmadığı sürece yeniden çalıştırılamayacak.

REKABET MODU

Harita ve ajan sayısı arttıkça, yeni oyuncuların VALORANT'ı öğrenmesi ve oynaması da giderek zorlaştı. Fakat oyuncuların oyundaki en rekabetçi deneyimlere erişimini etkileyecek herhangi bir değişiklik yapmamıştık. Herkesin temel oynanışın tüm ayrıntılarını öğrenmek için vakit ayırması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, dereceli deneyimine atılmadan önce VALORANT'taki tüm ajanlar ve haritalar deneyimlenmeli. Bu öğrenme aşamasını zorunlu kılmak adına derecelide oynamak için hesap seviyesi gereksinimi eklemeye karar verdik.

4.0 Yaması'yla birlikte henüz derecelide oynamamış olan hesapların dereceli sıraya girebilmek için en az 20. hesap seviyesine ulaşmış olması gerekiyor.

20. hesap seviyesine ulaşmamış fakat daha önce dereceli sırada oynamış olanlar derecelide oynamaya devam edebilecek.

5'li Hazır Grupların Kademe Puanı Kaybı Azaldı

Derecelide 5'li hazır gruplara dair topladığımız ilk verilere bakınca 5'li hazır gruplardaki KP kazanma/kaybetme kaybını biraz abarttığımızı fark ettik. 5'li hazır gruplar için karşılaşmaların adilliği, 5'li hazır grup oluşturmamış oyuncular için de aynı. Yani, daha yüksek kademeden bir oyuncu davet etmeniz ve düşük kademedeki bir oyuncuyu kasmanız zor. Bu veriler dolayısıyla düşük kademelerdeki kayıpları azaltıyoruz.

Elmas 2 ve alt kademelerdeki oyuncular KP kaybının şu ankine göre %25 azaldığını görecek. Yani, KP kazanma/kaybetme oranı önceden minimum %50'yken artık minimum %25 olacak.

Liderlik tablosunun bütünlüğüne zarar vermemek adına bu değişikliği sadece liderlik tablosuna çıkmayan veya orada boy göstermeyen kademelere uyguladık.

Haritaların Rasgeleliği Arttı

Haritaların denk gelme oranını arttırdık. Böylece, harita çeşitliliği artacak ve karşılaşmalarda aynı haritalara denk gelme oranı azalacak.

VALORANT 4.0 YAMA NOTLARI HATALAR

Oyun Sistemleri

İmza yeteneğiyle skor alma sayacının görsel olarak güncellenmemesi sorunu çözüldü.

Espor Özellikleri

Koçlar artık sayı tuşları ve fareyi kullanarak hedef değiştirme konusunda sorun yaşamayacak.

Bu sorunu bildirdiği için RobWiz'e teşekkürler!

BİLİNEN FAKAT SEVİLEN SORUNLAR

Genişjoy

Bu yanlışlık bizim de çok hoşumuza gitse de bu sancağı düzeltmek zorundayız.

4.01 Yaması'na kadar düzeltilmeyecek, hala oyundayken tadını çıkarın!

Kaynak: https://playvalorant.com/tr-tr/news/game-updates/valorant-4-0-yama-notlari/

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