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Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

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Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
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Anne Yarısı dizisinde Zeynep karakteriyle yeniden ekranlara dönen Burcu Özberk'in kariyerinin ilk yıllarına ait görüntüleri şimdilerde gündem oldu. Muhteşem Yüzyılda Huricihan Sultan karakteriyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

  • Burcu Özberk, NOW ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı dizisinde Zeynep karakterini canlandırıyor.
  • Özberk, 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteriyle rol aldı.
  • Özberk'in kariyerinin ilk dönemlerine ait görüntüleri yeniden gündeme geldi.

NOW ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Burcu Özberk, bu kez yeni rolüyle değil, kariyerinin ilk dönemlerinden kalan görüntüleriyle gündeme geldi. Oyuncunun Muhteşem Yüzyıl yıllarına ait kareleri yeniden ortaya çıkarken, aradan geçen yıllardaki değişimi dikkat çekti. 

İLK DİZİ DENEYİMLERİNDEN BİRİ MUHTEŞEM YÜZYIL'DI

Bugün televizyon ekranlarının tanınan oyuncularından biri olan Burcu Özberk'in kariyerindeki ilk önemli duraklardan biri Muhteşem Yüzyıl oldu.

Özberk, 2013 yılında fenomen dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırarak kamera karşısına geçti. Ardından Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok yapımda rol aldı. 

YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ünlü oyuncunun kariyerinin ilk dönemlerine ait görüntülerinin yeniden paylaşılması, yıllar içerisindeki değişimini de ortaya koydu.

Farklı saç modelleri ve tarzlarla izleyici karşısına çıkan Özberk'in Muhteşem Yüzyıl dönemindeki görüntüsü ile bugünkü hali arasındaki değişim dikkat çekti. Eski kareler, oyuncunun yeni dizisiyle yeniden ekranlara dönmesinin ardından bir kez daha gündeme taşındı. 

ANNE YARISI İLE EKRANLARA DÖNDÜ

Burcu Özberk, yeni sezonda Anne Yarısı dizisinde Zeynep karakterini canlandırıyor. Dizinin başrollerini Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu ile paylaşan oyuncu, hikâyede kız kardeşinin çocuğu Ege'yi büyüten ve hayatını ona adayan bir öğretmene hayat veriyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Coşkun:

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