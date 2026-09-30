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İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı

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İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı
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İspanya'nın Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında skorun yanı sıra Luka Modric'e yapılan jest de geceye damga vurdu. Hırvatistan formasıyla oyuna dahil olan 41 yaşındaki efsane futbolcu, İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve tribünlerdeki taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı.

  • İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan'ı Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda 4-1 yendi.
  • Hırvatistan'ın 41 yaşındaki futbolcusu Luka Modric oyuna girdiğinde tribünlerden alkışlar yükseldi; İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente de Modric'i alkışladı.
  • İspanya adına Lamine Yamal 2 ve 63. dakikalarda gol atıp 31. dakikada Marc Pubill'in golünün asistini yaptı; İspanya'nın diğer golünü 89. dakikada Nico Williams, Hırvatistan'ın tek golünü 28. dakikada Drena Beljo kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi İspanya, mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılırken gecenin en özel anlarından biri Luka Modric'in oyuna girişi sırasında yaşandı.

LUKA MODRIC OYUNA GİRERKEN TÜM STAT ALKIŞLADI

Hırvatistan'ın 41 yaşındaki efsane futbolcusu Luka Modric'in oyuna dahil olmasıyla tribünlerden alkışlar yükseldi. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente de Modric'i alkışlayan isimler arasında yer aldı. İspanyol taraftarların rakip takımın yıldızına gösterdiği saygı, karşılaşmanın dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

LAMINE YAMAL'DAN 2 GOL, 1 ASİST

Karşılaşmada İspanya adına Lamine Yamal da etkileyici bir performans ortaya koydu. Yamal, 2 ve 63. dakikalarda fileleri havalandırırken, 31. dakikada Marc Pubill'in kaydettiği golün asistini yaptı. İspanya'nın diğer golü 89. dakikada Nico Williams'tan gelirken, Hırvatistan'ın tek golünü 28. dakikada Drena Beljo kaydetti.

İşte o anlardan kareler;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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