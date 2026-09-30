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Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi

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Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi Haber Videosunu İzle
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
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Körfez Kupası'nda Umman ile Irak arasındaki yarı final yarışı inanılmaz bir şekilde sonuçlandı. Kuveyt karşısında gol atan Ummanlı futbolcunun sevincini formasını çıkararak kutlaması ve sarı kart görmesi, fair-play üstünlüğünü ortadan kaldırdı. İki takımın tüm kriterlerde eşitlenmesinin ardından yarı finale çıkan taraf kurayla belirlendi.

  • Körfez Kupası A Grubu'nda Umman ve Irak'ın puan, averaj ve disiplin kriterlerinde eşitlenmesi üzerine yarı finalist takım kura çekimiyle belirlendi.
  • Umman'ın Kuveyt'i 3-1 yendiği maçta Al Shaqsy, 84. dakikada gol sevincinde formasını çıkardığı için sarı kart gördü ve Umman'ın fair-play avantajı ortadan kalktı.
  • Cidde'deki kura çekiminde Umman, Irak'ı geride bırakarak yarı finale yükseldi.

Körfez Kupası'nda futbol sahalarında eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. A Grubu'nda Umman- Kuveyt ve Suudi Arabistan- Irak karşılaşmalarının ardından yarı finale çıkacak ikinci takımın belirlenmesi için kura çekilmek zorunda kalındı.

Suudi Arabistan, Irak'ı 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi. Umman ise Kuveyt'i 3-1 yenerek Irak ile girdiği son dört yarışında büyük bir avantaj yakaladı.

FORMASINI ÇIKARINCA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Karşılaşmanın 84. dakikasında Al Shaqsy'nin golüyle Umman skoru 3-1'e getirdi. Bu sonuçla Umman, Irak karşısında fair-play kriterinde üstünlük sağlayarak yarı final biletini almaya çok yaklaştı. Ancak golün ardından yaşananlar bütün hesabı değiştirdi. Al Shaqsy, gol sevincinde formasını çıkardığı için sarı kart gördü. Bu kartla birlikte Umman'ın fair-play avantajı da ortadan kalktı.

HER ŞEY EŞİTLENDİ

Al Shaqsy'nin gördüğü sarı kartın ardından Umman ve Irak'ın puan, averaj ve disiplin kriterlerinde eşit duruma geldiği belirtildi. İki takım da 4 puan, 4 gol, 5 yenilen gol ve 8'er sarı kartla grup aşamasını tamamladı. Böylece yarı finale çıkacak takımı belirlemek için geriye kura seçeneği kaldı.

UMMAN KURAYLA YARI FİNALDE

Cidde'deki bir otelde gerçekleştirilen kura çekiminde şans Umman'ın yanında oldu. Umman, Irak'ı kura sonucunda geride bırakarak yarı finale yükseldi. Al Shaqsy'nin gol sevincinde formasını çıkarmasıyla gördüğü tek sarı kartın tur hesaplarını tamamen değiştirmesi ve yarı finalist takımın kurayla belirlenmesi, turnuvanın en sıra dışı anlarından birine sahne oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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