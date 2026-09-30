Haberler

Tuzlu Kahve'den fenomen diziye gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tuzlu Kahve'den fenomen diziye gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin Haber Videosunu İzle
Tuzlu Kahve'den fenomen diziye gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzlu Kahve'nin son bölümünde Buğra Gülsoy'un rol aldığı unutulmaz yapımlarından Kuzey Güney'e eğlenceli bir gönderme yapıldı. “Kuzey” ve “Güney” isimlerinin geçtiği sahnede Binnur Kaya'nın, “Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin” sözleri dikkat çekti.

  • Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde Buğra Gülsoy'un yer aldığı sahnede "Kuzey" ve "Güney" isimleri üzerinden bir espri yapıldı.
  • Binnur Kaya sahnede "Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin" sözlerini söyledi.
  • Buğra Gülsoy, 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Kuzey Güney dizisinde Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştı.

Ekranların yeni dizilerinden Tuzlu Kahve, son bölümündeki bir sahneyle izleyicileri yıllar öncesine götürdü. Dizide Buğra Gülsoy'un yer aldığı sahnede “Kuzey” ve “Güney” isimleri üzerinden yapılan espri, oyuncunun unutulmaz yapımlarından Kuzey Güney dizisini akıllara getirdi.

KUZEY VE GÜNEY İSİMLERİ GÜNDEME GELDİ

Sahnedeki sohbet sırasında konu isimlere geldi. “Kuzey” ve “Güney” isimlerinin peş peşe telaffuz edilmesi, Buğra Gülsoy'un geçmişte rol aldığı Kuzey Güney dizisine göndermenin kapısını açtı.

Gülsoy'un sahnedeki tavırları da eski dizisini hatırlatırken, asıl espri Binnur Kaya'nın sözleriyle geldi.

"NE KUZEY'İ NE GÜNEY'İ, İSMİNİ PUSULA KOYUN OLSUN BİTSİN"

Binnur Kaya, isim tartışmasına “Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin” sözleriyle dahil oldu. “Kuzey”, “Güney” ve “Pusula” üzerinden kurulan kelime oyunu, sahnedeki Kuzey Güney göndermesini daha da belirgin hale getirdi.

BUĞRA GÜLSOY, GÜNEY TEKİNOĞLU'NU CANLANDIRMIŞTI

Göndermeyi özel kılan ayrıntı ise sahnede Buğra Gülsoy'un bulunması oldu. Gülsoy, 2011-2013 yılları arasında ekrana gelen Kuzey Güney dizisinde Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştı. Dizinin diğer kardeşi Kuzey Tekinoğlu'na ise Kıvanç Tatlıtuğ hayat vermişti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Fenerbahçe, Bayern Münih'i darmadağın etti

Fenerbahçe, Bayern Münih'i darmadağın etti
UEFA, kulüplere tam 31,5 milyon euro dağıtacak

Haber yolladılar! Tamı tamına 31,5 milyon avro dağıtacaklar

Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısağdan muhalif:

müziği telefon tutuşu .....Allah sizi bildiği gibi yapsın :))))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJon snow:

Ah kuzey güney .müziği bile etkiliyor vallahi bizi .slm olsun :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkollü motosikletli ters yönde ilerlerken böyle düştü! Durumu ağır

Sarhoş bindiği motosikletten böyle düştü ama durumu ağır
Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar

Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar
Yeraltı'nın 2. sezon tarihi belli oldu! Yeni fragman seyirciyi kızdırdı

Yeraltı'nın yeni sezon fragmanı geldi! Seyircinin tepkisi Bozo'ya
Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Futbol aleminin konuştuğu komplo teorisi
Belçika maçı öncesi şok! Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı!
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

2 gün önce "Hiçbir şey anlamazsınız" demişti, şimdi herkes paylaşıyor
Serenay Sarıkaya ile Hailey Bieber pişti oldu! Paris'te aynı kombini giydiler

Dünyaca ünlü modelle fena pişti oldu
Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti