Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler

Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edeceklerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erman Toroğlu, MHK'da yaşanan gelişmelerin ardından TFF yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu ve Vincenzo Montella'yı işaret eden Toroğlu, üç ismin birlikte görevlerinden ayrılması gerektiğini savundu.
- Erman Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun birlikte istifa etmesi gerektiğini savundu.
- Toroğlu, TFF'nin istifa kararıyla birlikte kendi bünyesindeki tüm birimlerin araştırılmasını talep etmesi gerektiğini belirtti.
- Toroğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki performansı ile Fransa ve İtalya karşısında aldığı sonuçları eleştirdi.
Türk futbolunda yaşanan son gelişmelerin yankıları sürerken Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Toroğlu, Sözcü'deki köşesinde MHK'da yaşanan süreci, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini ve A Milli Takım'ın durumunu ele aldı.
MHK'daki gelişmelerin Türk futbolu açısından ciddi bir tablo ortaya çıkardığını savunan Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaşananlar karşısında sorumluluk alması gerektiğini belirtti.
"HEP BERABER İSTİFA EDECEKLER"
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki performansı ile Fransa ve İtalya karşısında aldığı sonuçları da eleştiren Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun birlikte görevlerinden ayrılması gerektiğini savundu.
Toroğlu yazısında, "İbrahim Hacıosmanoğlu bir yanına Montella'yı öbür yanına da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu alacak, hep beraber istifa edecekler. Yani toptan" ifadelerini kullandı.
Toroğlu ayrıca TFF'nin istifa kararıyla birlikte kendi bünyesindeki tüm birimlerin araştırılmasını talep etmesi gerektiğini belirterek, böylece göreve gelecek yeni yönetimin daha rahat çalışabileceğini ifade etti.