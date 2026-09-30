Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler

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Türk futbolunda yaşanan son gelişmelerin yankıları sürerken Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Toroğlu, Sözcü'deki köşesinde MHK'da yaşanan süreci, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini ve A Milli Takım'ın durumunu ele aldı.

MHK'daki gelişmelerin Türk futbolu açısından ciddi bir tablo ortaya çıkardığını savunan Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaşananlar karşısında sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

"HEP BERABER İSTİFA EDECEKLER"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki performansı ile Fransa ve İtalya karşısında aldığı sonuçları da eleştiren Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun birlikte görevlerinden ayrılması gerektiğini savundu.

Toroğlu yazısında, "İbrahim Hacıosmanoğlu bir yanına Montella'yı öbür yanına da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu alacak, hep beraber istifa edecekler. Yani toptan" ifadelerini kullandı.

Toroğlu ayrıca TFF'nin istifa kararıyla birlikte kendi bünyesindeki tüm birimlerin araştırılmasını talep etmesi gerektiğini belirterek, böylece göreve gelecek yeni yönetimin daha rahat çalışabileceğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com