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Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

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Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor
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Güçlü sesiyle yıllardır müzik dünyasında adından söz ettiren Zara, bu kez değişimiyle gündemde. Kariyerinin ilk yıllarındaki görüntüsünden oldukça farklı bir imaja kavuşan ünlü şarkıcının eski ve yeni fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekti.

  • Zara, kariyerinin ilk dönemlerindeki kısa ve koyu renk saçlarından farklı olarak son dönemde uzun siyah saçları ve iddialı kıyafet tercihleriyle görünümünü yeniledi.
  • Zara, fazla kilolarından kurtularak fit bir görünüme kavuştu ve bu değişim magazin gündeminde yer buldu.
  • Zara, 50'li yaşlarında olmasına rağmen sahne çalışmalarını ve sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Zara, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Kariyerinin ilk dönemlerindeki görüntüsüyle bugünkü hali karşılaştırılan ünlü şarkıcı; değişen saç stili, fit görünümü ve imajıyla adeta yıllara meydan okudu. Son dönemde verdiği kilolarla da gündeme gelen Zara'nın eski fotoğrafları ile yeni kareleri arasındaki fark sosyal medyada ilgi gördü.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara, hem sesi hem de sahne performansıyla uzun yıllardır müzik dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. 1990'lı yıllardan itibaren geniş kitlelerce tanınmaya başlayan ünlü şarkıcı, aradan geçen yıllarda yalnızca müzik kariyeriyle değil, imajındaki değişimlerle de adından söz ettirdi.

YILLAR İÇİNDE İMAJINI YENİLEDİ

Kariyerinin ilk dönemlerinde kısa ve koyu renk saçlarıyla hafızalara kazınan Zara, ilerleyen yıllarda farklı saç modelleri ve sahne tarzları denedi. Son dönemde ise uzun siyah saçları ve daha iddialı kıyafet tercihleriyle kamera karşısına geçen şarkıcının yeni görüntüsü dikkat çekti.

VERDİĞİ KİLOLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Zara'nın değişiminde en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri de son dönemdeki fit görünümü oldu. Fazla kilolarından kurtulan ünlü şarkıcı, yeni görüntüsüyle daha önce de magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Sosyal medya hesabından güncel karelerini takipçileriyle paylaşmayı sürdüren Zara, son fotoğraflarında siyah korsajlı kıyafeti ve uzun saçlarıyla objektif karşısına geçti.

ESKİ FOTOĞRAFLARI DEĞİŞİMİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ünlü şarkıcının kariyerinin ilk yıllarında çekilen fotoğrafları ile günümüzdeki görüntüsü yan yana getirildiğinde yıllar içindeki değişimi de ortaya çıktı.

Yıllar boyunca tarzını pek çok kez yenileyen Zara, bugün 50'li yaşlarında olmasına rağmen sahne çalışmalarını ve sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

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