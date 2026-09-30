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Çekicide kumandalı düzenek yakalandı! Takografı kandıran sürücü ve araç sahibine 555 bin TL ceza

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Çekicide kumandalı düzenek yakalandı! Takografı kandıran sürücü ve araç sahibine 555 bin TL ceza Haber Videosunu İzle
Çekicide kumandalı düzenek yakalandı! Takografı kandıran sürücü ve araç sahibine 555 bin TL ceza
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Ankara'da Eskişehir yolundaki denetim istasyonunda durdurulan bir çekicide, kumandayla açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale eden yasa dışı bir düzenek bulundu. Sürüş ve dinlenme sürelerini gerçeğe aykırı gösteren düzenek nedeniyle sürücüye 185 bin TL, araç sahibine 370 bin TL olmak üzere toplam 555 bin TL ceza kesildi, sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu.

  • Ankara'da Eskişehir yolundaki Karayolları Denetim İstasyonu'nda durdurulan bir çekicide, takograf kayıtlarına müdahale eden ve kumandayla açılıp kapatılabilen yasa dışı düzenek tespit edildi.
  • Sürücüye 185 bin TL, araç sahibine 370 bin TL olmak üzere toplam 555 bin TL idari para cezası uygulandı.
  • Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve araçtaki manipülasyon düzeneği sökülerek kullanılamaz hale getirildi.

ANKARA'da gerçekleştirilen trafik denetiminde, bir çekicide, sürüş ve dinlenme sürelerinin gerçeğe aykırı şekilde kaydedilmesini sağlayan takograf manipülasyon düzeneği tespit edildi. Sürücü ve araç sahibine toplam 555 bin TL idari para cezası uygulandı.

KUMANDAYLA AÇILIP KAPATILIYORDU

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Eskişehir yolundaki Karayolları Denetim İstasyonu'nda ağır vasıta araçlarına yönelik kontrollerinde bir çekici denetim amacıyla durduruldu. Aracın takograf sisteminde yapılan ayrıntılı kontrolde, kumanda aracılığıyla devreye alınıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek bulunduğu belirlendi.

SÜRÜCÜYE 185 BİN, ARAÇ SAHİBİNE 370 BİN TL

Ağır vasıta şoförlerinin sürüş, çalışma, mola ve dinlenme sürelerini kayıt altına alan takograf cihazında tespit edilen düzenekle bu kayıtların gerçeğe aykırı şekilde oluşturulduğu tespit edildi. Sürücüye 185 bin TL, araç sahibine ise 370 bin TL olmak üzere toplam 555 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araçta tespit edilen yasa dışı manipülasyon düzeneği ise sökülerek kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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