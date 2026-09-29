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Fenerbahçe, Bayern Münih'i darmadağın etti

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Fenerbahçe, Bayern Münih'i darmadağın etti
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Fenerbahçe, Euroleague normal sezonun 2. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih’i 100-76’lık skorla mağlup etti ve 2’de 2 yaparak başladı.

  • EuroLeague ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.
  • Fenerbahçe bu sonuçla 2'de 2 yaparken, Bayern Münih ilk yenilgisini aldı.
  • Karşılaşma öncesinde vefat eden eski Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı kalecisi Şükrü Ersoy anıldı.

EuroLeague ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.

TEMSİLCİMİZ MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Tarfin, 16-9 önde geçti. Kenardan oyuna dahil olan oyunculardan skor katkısı alan sarı-lacivertli takım, 10. dakika içinde farkı 18 sayıya yükseltti: 31-13. Bayern Münih, bitime 2 saniye kala Da Silva ile basket kaydetse de Fenerbahçe, ilk çeyreği 31-15 üstün tamamladı. Etkili oyununu ikinci periyotta da sürdüren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 50-31 önde girdi.

ETKİLİ OYUN İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ 

Fenerbahçe, ikinci yarıda da tempolu oyununa devam etti. Oyunun iki yönünde karşılaşma boyunca ritmini koruyan sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak farkı iyice açtı: 70-43. Fenerbahçe Tarfin, final periyoduna da 24 sayılık (75-51) avantajla gitti. Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 100-76 kazandı.

FENERBAHÇE'DEN 2'DE 2

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı. Karşılaşma öncesinde, bugün vefat eden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Şükrü Ersoy anıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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