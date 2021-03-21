Vaka sayılarında artış yaşanan 6 ilde karantina kararı alındı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosunda Türkiye'de toplam vaka sayısının 3 milyonu geçtiği, vefat sayısının ise 30 bini aştığı görüldü. Artan vakalar sonrası endişe yaratan Kastamonu, Çorum, Bilecik, Balıkesir, Çankırı ve Çanakkale'de valilik kararları ile bazı bölgeler karantina altına alındı.

Artan vakalar sonrası vatandaşları uyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden, "Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın." çağrısında bulunmuştu. Bakan Koca'nın çağrısının ardından bugün açıklanan koronavirüs tablosunda, artan vakalar sonrası 5 ilde karantina kararı alındı.

KASTAMONU

Salgının hızla arttığı Kastamonu'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 118,23'ten 197,41'e yükseldi. Karadeniz Bölgesi'nde 79,18 oran artışı ile rekor kıran Kastamonu'da karantina kararları da peş peşe gelmeye başladı. Kontrol altına alınamayan salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla merkeze bağlı Bük köyü Üyük mevkiinin ardından Taşköprü ilçesi Kaygınca köyü Sökü Mahallesi de 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Ağlı ilçesinde ise bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Nedime Kaya İlkokulu Nedime Kaya Ortaokulu ve Nedime Kaya Anasınıfı'da eğitim ve öğretime 5 gün süreyle Hıfzıssıhha Kurulu karar uyarında ara verildi. Ayrıca Daday ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda 1 ve 8. sınıflar hariç ara sınıflarda eğitim ve öğretime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi. Daday Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesinde ise 12. sınıflar hariç ara sınıflarda eğitim ve öğretime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi.

Artan vakalar sonrasında Kastamonu Valiliği, vatandaşlara çağrıda bulunarak zaruri haller dışında sokağa çıkılmamasını istedi. Valilik, mutasyonlu virüsün yayılımıyla vaka sayısının Kastamonu'da çok yüksek seviyeye ulaştığı belirterek hareketliliğin azaltılması, evlerde ve tüm kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulmasını istedi.

ÇORUM

Çorum'un Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ilçe kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve corona virüsü vakalarının pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi. Osmancık Kaymakamlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda Covid-19 pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle; 21.03.2021 tarihi saat 05.00'den başlayarak 14 gün süreyle adı geçen okullarda eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve eğitime Uzaktan Eğitimle devam edilmesine.

Temaslı olan ve halen okulun yurdunda kalan öğrencilerin yurtta izolasyona alınmalarına, diğer öğrenci, öğretmen ve personellerin evlerinde kendilerini izolasyona almalarına. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesine, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına.

Bu kararın bilgi için Çorum Valiliği ve Osmancık Kaymakamlığına, gereği için Osmancık Belediye Başkanlığına, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığına, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

BİLECİK

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı İncirli Köyü'ne İstanbul'dan gelen bir ailenin temasta bulunduğu 2 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun sonucunda köye bağlı Bostancılar Mahallesi yaşayan 24 kişiye test yapıldı. Gölpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandı. Kurul, artan vakaların ardından İncirliği köyüne bağlı 12 haneli Bostancılar Mahallesinde karantina uygulanmasına karar verdi.

Kurul kararında, "Gölpazarı İlçesi İncirli Köyü Bostancılar Mahallesinde, koronavirüsü salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci, 28'inci ve 72'nci maddeleri kapsamında, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiş olup ilgili mahalleye giriş ve çıkışlar 21 Mart 2021 saat 16.00 itibari ile sınırlandırılmıştır" denildi. Karantina kararının ardından İncirli köyü Bostancılar Mahallesine giriş çıkışlar kısıtlanırken, karantinadakilerin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

"VİRÜS TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise artan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medya hesaplarından ev ziyaretleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Vali Şentürk, "Kıymetli Bilecikli hemşehrilerimiz, iki defa tedbirlerle kontrol altına aldığımız corona virüsü vakaları tekrar yükselişe geçti. Kontrollü normalleşme sürecini yeniden kapanma sürecine dönüştürmeyelim. Eş-dost, aile, akraba ziyaretleri, ev ziyaretleri, çevre illere veya bu illerden ziyaretler, parklarda bir araya gelmeler, öne çıkan bulaşı nedenleri olarak görülmekte olup, her ortamda, gereken tedbiri elden bırakamayız. Maske, mesafe, temizlik hususunda hepimiz tedbirli olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Elyapan Mahallesi, koronavirüs vakalarında ve temaslı kişi sayısında artış yaşanması üzerine, Bigadiç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını barikatla kapattı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Bigadiç İlçemize bağlı Elyapan Mahallesi'nde corona virüsü vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 20.03.2021 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE

Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Dr. Serhat Doğan başkanlığında, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi için toplandı. Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğretmen, Cumhuriyet İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğrenci ile Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verildi. Bu süreçte, öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmeleri kararlaştırıldı.

Ayrıca, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bütün öğretmen ve öğrencilerin, Cumhuriyet İlkokulu'nda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler ile bu sınıfta eğitime giren tüm öğretmenlerin de 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça Köyü, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir amaçlı 7 günlüğüne karantinaya alındı. Kararın ardından köye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Yapraklı Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle İlçemiz Kirliakça Köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 21.03.2021 günü saat 22.00'den itibaren 7 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir." denildi.

VAKALARDA ZİRVE SAMSUN'UN

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan paylaştığı 13-19 Mart tarihleri arasındaki illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasında en çok vakanın görüldüğü il Samsun olarak kayıtlara geçmişti. 3 haftadır nüfusa oranla vaka sayısı en fazla il olan Samsun, 6-12 Mart haftası verilerinde de 458,53'lük oranla ülkede en çok vaka görülen şehir olmuştu. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlıkoronavirüs haritasında geçen haftaya göre Samsunun yanı sıra Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Çorum, Bayburt ve Artvin'de artış, Sinop, Ordu ve Gümüşhane'de ise iyileşme olduğu gözlenmişti.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilen bölgelerde, denetimler sıkılaştırılırken dün Samsun'da karantinayı ihlal edip, haklarında adli ve idari işlemler yapılan 9 kişiden biri, kuaförde tıraş olurken yakalandı. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Samsunda, polis ekipleri araç sürücülerini ve yolda gezen vatandaşları tek tek durdurup, HES kontrolü yaptı. Kadıköy Mahallesi'nde maskesiz köpek gezdiren gençlerin olduğu yönünde ihbarı değerlendiren polisi ekipleri, 2 gence de idari ceza işlemi uyguladı.