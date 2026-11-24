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Trabzon'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı. Sürmene'de Zarha Deresi'nin taşması sonucu ev ve iş yerleri sular altında kalırken, Yomra'da turistik tesisler zarar gördü; heyelan nedeniyle Trabzon- Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı.

Trabzon genelinde etkisini artıran sağanak yağış, Ortahisar ilçesinin yanı sıra özellikle Sürmene ve Yomra ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların ardından şehrin birçok noktasında sel ve su baskınları meydana geldi.

Zarha Deresi taştı, araçlar mahsur kaldı

Yağışların en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde Zarha Deresi taştı. Taşkın nedeniyle mahalledeki çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, yollarda oluşan derin su birikintileri sebebiyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen belediye ve ilgili kurum ekipleri, iş makineleri yardımıyla su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

Yomra'da turistik tesisler zarar gördü

Yağışlardan olumsuz etkilenen Yomra ilçesinde de yollar göle dönerken, bölgedeki işletmeler su baskınlarından zarar gördü. Turizmci Halil İbrahim Demirtaş'a ait turistik tesis ve otellerde de su baskınları nedeniyle hasar meydana geldi. Önceki yağışlarda da bölgenin benzer su baskınlarına maruz kaldığını belirten tesis işletmecisi Demirtaş, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Trabzon-Gümüşhane Karayolu'nda heyelan

Öte yandan sağanak yağış ulaşım ağında da aksamalara neden oldu. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Eren Bülbül tünelleri mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin heyelan enkazını kaldırarak yolu yeniden trafiğe açma çalışmaları bölgede aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı