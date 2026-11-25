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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iki gün boyunca devam eden firari aslan aramalarının nasıl başladığı ve büyük bir yanılgıya nasıl dönüştüğü ortaya çıktı. Bir annenin çocuğunun eve gelip gelmediğini öğrenmek için güvenlik kameralarının incelenmesini istemesiyle başlayan olay, jandarma, AFAD, Milli Parklar ekipleri ve komandoların katıldığı geniş çaplı bir arama çalışmasına dönüştü. Görüntülerin yeniden incelenmesiyle aslan sanılan hayvanın kedi olduğu anlaşıldı.

HER ŞEY BİR ANNENİN ÇOCUĞUNU MERAK ETMESİYLE BAŞLADI

Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre olay, 22 Kasım günü öğleden sonra Sarıyer'deki bir sitede başladı. Çocuğuna ulaşamayan ve eve gelip gelmediğini merak eden bir anne, saat 15.30 sıralarında site güvenlik görevlisinden kamera kayıtlarını kontrol etmesini istedi.

Kayıtları inceleyen güvenlik görevlisi, sitenin bahçesinde dolaşan bir hayvan fark etti. İlk etapta hayvanın ne olduğunu anlayamayan görevli, daha sonra aslan olabileceğini düşünerek durumu çevresindekilerle paylaştı. Görüntüleri inceleyen diğer kişilerin de benzer yorumlarda bulunmasıyla hayvanın aslan olduğu yönündeki şüpheler güçlendi.

ÇEVREDEKİLER ASLANI GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ

Aslan görüldüğü yönündeki haberin yayılması üzerine çevredeki evlerden çok sayıda kişi sitenin etrafında toplandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, güvenlik kamerası kayıtlarının cep telefonuyla çekilen görüntüleri de sosyal medyada yayılmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak aslanı gördüğünü söyleyen vatandaşların ifadelerine başvurdu. Bazı kişiler korkudan direğe çıktığını anlatırken, bazıları önlerinden hızla geçen bir karartıyı aslana benzettiklerini söyledi. Bazı vatandaşlar ise hayvanın hangi yöne doğru gittiğini gördüklerini belirtti.

MUHTAR ASLANIN YERİNİN TESPİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bölgedeki muhtarın yaptığı açıklama da aslanın varlığına ilişkin şüpheleri artırdı. Muhtar, "Aslanın yeri belli, dronlarla yeri tespit edildi, yakalanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın basında geniş yer bulmasıyla birlikte bölgedeki hareketlilik arttı. Aslanın nereden geldiği, kime ait olduğu ve çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturup oluşturmadığı merak konusu oldu.

KOMANDOLAR DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve hayvanat bahçelerinden gelen görevliler, ekipler halinde bölgede arama çalışmalarına başladı. Havadan gerçekleştirilen taramalarda termal kameralardan da yararlanıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin izletildiği bazı aslan uzmanlarının, görüntüdeki hayvanın büyük ihtimalle dişi bir aslan olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunması üzerine aramalar yoğunlaştırıldı.

Tam teçhizatlı komando birlikleri de çalışmalara dahil edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı alanlara girişler yasaklandı. Ancak gerçekleştirilen tüm aramalara rağmen aslanın varlığına ilişkin herhangi bir ize rastlanmadı.

KAÇ GÜN AÇ VE SUSUZ KALABİLECEĞİ BİLE HESAPLANDI

Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine aslanın bölgeden ne kadar uzaklaşmış olabileceği değerlendirilmeye başlandı. Hayvanın kaç gün boyunca aç ve susuz kalabileceği, bir gün içerisinde kaç kilometre yol alabileceği gibi ihtimaller üzerinde duruldu.

Ekiplerin geniş bir alanda yürüttüğü çalışmalara rağmen hayvanın nerede olduğuna ilişkin somut bir bulgu elde edilemedi.

KAMERA KAYITLARI YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

23 Kasım'a gelindiğinde aslanın gittiği yönün belirlenememesi üzerine bu kez hayvanın bölgeye nereden geldiğinin tespit edilmesi için güvenlik kamerası kayıtları yeniden incelemeye alındı.

Görüntüleri geriye doğru tarayan ekipler, aslan olduğu düşünülen hayvanın görüldüğü anların hemen öncesinde bahçeye doğru yürüyen bir kedinin bulunduğunu fark etti. Aslan sanılan hayvanın görüntüye girmesinden yaklaşık 15-20 saniye sonra ise aynı kedinin bir otomobilin çevresinde dolaştığı belirlendi.

ÖNCE ASLAN SANDILAR, SONRA KEDİ OLDUĞUNU ANLADILAR

İlk incelemelerde aslanı gördüklerini söyleyen vatandaşların beyanlarına ağırlık veren uzmanlar, bu kez güvenlik kameralarının daha net olan orijinal kayıtlarını ayrıntılı şekilde değerlendirdi.

Görüntülerdeki tüm detayların bir araya getirilmesiyle aslan olduğu düşünülen hayvanın aslında bir kedi olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Birbirine yakın zamanlarda kaydedilen görüntüler ve gerçeği yansıtmayan görgü tanığı beyanlarının büyük bir yanılgıya neden olduğu ortaya çıktı.

ÇALI SANDIKLARI BİTKİLER 20 SANTİMETRELİK OT ÇIKTI

Yanılgının nedenlerinden birinin de güvenlik kamerasının çekim açısı olduğu belirlendi. Görüntülerde büyük çalılar gibi algılanan bitkilerin aslında yaklaşık 15-20 santimetre yüksekliğinde otlar olduğu anlaşıldı.

Kamera açısının oluşturduğu perspektif yanılsaması, kedinin olduğundan çok daha büyük görünmesine neden oldu. Orijinal güvenlik kamerası kayıtları yerine ekranın cep telefonuyla çekilmesi sonucu elde edilen düşük kaliteli görüntülerin yayılması da yanlış değerlendirmenin büyümesinde etkili oldu.

Böylece bir annenin çocuğunu merak etmesiyle başlayan ve çok sayıda güvenlik ekibini harekete geçiren firari aslan olayının ardında bir kedi ve görüntülerdeki perspektif yanılsamasının bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi